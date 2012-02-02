-Bakkal: Bu bir başlangıç SAMSUN (A.A) - 02.02.2012 - Samsunspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ''Bu bir başlangıç, işimiz zor ama imkansız değil'' dedi. Bakkal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsun'a gelirken niye gidiyorsun diye kendisine sorduklarını belirterek, ''Fakat burada inanılmaz bir başkanım var. Açıkçası söylemem gerekir ki 2 aylığına takımın başına geçmiştim ama düşse bile kalmayı düşünüyorum'' diye konuştu. Oyuncularına maç öncesinde cesaretli oynamalarını söylediğini belirten Bakkal, şunları kaydetti: ''Çünkü oyuncularla çok çalışma imkanım olmadı sadece konuştuk. Sadece gerçek kimliklerini ortaya koymalarını istedim. Elimizde önemli oyuncular vardı, bunları yapabileceklerini biliyordum. Bu bir başlangıç. İşimiz zor ama imkansız değil. Bu takımın oynadığı sürece tüm takımları yenebileceğini söyledim. Bundan sonraki maçlar çok zor özellikle içerde oynadığımız maçları kazanmamız gerekir. Daha önce Denizli'de, Sivas'ta yaptıklarımızı da umarım burada da yaparız.'' Genç futbolcu Murat Ceylan ise, maça iyi başladıklarını ifade ederek, ''Bugün önde basmamız gerekirdi, öyle de yaptık. Planlarımız doğrultusunda da oynayarak galip geldik. 3 puan bizim için çok önemliydi. Bunu da aldık. Gekas hem futbolcu olarak hem de insan olarak çok iyi bir insan. Bugün 3 gol atarak bizleri çok sevindirdi'' şeklinde konuştu. Kırmızı-beyazlı futbolcu Anıl Dilaver de, ''İyi mücadele ortaya koyduk ve 3-1 kazanmayı bildik. Diğer maçlarımızı da kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz'' diye konuştu. -Fenerbahçe cephesi- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise demoralize bir rakip önünde, sıkıntılı bir rakip önünde başlanabilecek en iyi durumla karşılaşmaya başladıklarını belirterek, ''Maça golle başladık. Samsunspor istekli başladığını göstermişti. İlk atağımızda golü bulduk. Bu bizim için avantajdı. İlerleyen dakikalarda golü izleyen yarım saatlik periyotta farkı artıracak çalışkanlığı yarattık ama bunu beceremedik. Devrenin sonuna doğru Samsunspor baskısı, oyun gücü ve sertliği ile beraberliği yakaladı. Kalemize daha çok gelmeye başladılar. Devre arasına girerken cebemizdeki üç puan yere düştü. Devre sonunda bozulan ritmimizi bulamadık. 2-1'den oyunu çevirebilecek çabamız ve gücümüz de olmadı. Askine Samsunspor kontrataklar da daha verimli oldu. Samsunspor'u kutluyorum'' ifadesini kullandı. Golü bulduktan sonra geriye çekilmelerinin kendi tercihleri olmadığını söyleyen Kocaman, ''Birincisi bu tip durumlarda takımlar arasındaki en önemli şey güç farkıdır. Golü atan takım bunu korumasını becerebilen bir takımsa oyunu sürdürür. Bizim yapamadığımız kontrollü oyundan çok ikinci golü bulabilecek organizasyonları yaratamamaktı'' diye konuştu. Oyuna Alex'le başlamamasıyla ilgili soruyu da Kocaman, şu yanıtı verdi: ''Ligin ikinci yarısı 4 Ocak'ta başladı. 3 gün sonra Beşiktaş maçı oynayacağız. Bir ayda 8 lig, bir kupa karşılaşması oynadık. Bütün takımlar için yoğun geçen bir maç trafiği bu. Bu dinlendirmeyi pek çoğu için yapabilsem keşke. Alex son derece yıpranan oyunculardan biriydi. Beşiktaş maçı için dinlendirdik. Bu sene ekstra bir lig oynanıyor. En önemli etken de 34 maçtan sonra yukarıdaki 4 takımın şampiyonluk serisi oynayacak olması. 4 takım at başı gibi gidecek görünüyor. O döneme en diri girecek olan bir nebze de olsa avantaj sağlayacak gibi.'' Takımın yeni transferlerinden Sow'un bu akşam geleceğini ve yarın idmana çıkacağını söyleyen Kocaman, Senegalli oyuncunun büyük ihtimalle Beşiktaş maçında oynayacağını sözlerine ekledi.