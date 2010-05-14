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Dünya

'Bakiyev'in oğlu hükmeti devirmek için 1 milyon dolar dağıttı'

Bakiyev'in oğlu Marat, geçici hükümeti devirmek için bir milyon doalr dağıttı.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Kırgızistan istihbarat birimi Devlet Milli Güvenlik Hizmetleri (GSNB) Başkanı Keneşbek Düşebayev, devrik lider Kurmanbek Bakiyev’in oğlu Marat’ın, geçici hükümetin devrilmesi için 1 milyon dolar dağıttığını söyledi.


Düşebayev, meclis binasında yaptığı açıklamada, Bakiyev ve taraftarlarını Kırgızistan Cumhuriyeti için en büyük tehdit olarak gördüklerini, Bakiyev yanlılarının 7 Nisan olaylarında hayatını kaybedenlerin 40. gününden sonra geçici hükümeti devirecekleri yönünde aldıkları duyumların bugün doğrulandığını ifade etti.


Bişkek’te geçici hükümete karşı düzenlenen gösterilerin arkasında eski Belediye Başkanı Nariman Tüleyev ve eski Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Üsen Sıdıkov’un bulunduğunu belirten Düşebayev, Bakiyev ailesi tarafından finanse edilen kişileri tek tek belirlediklerini ve tutukladıklarını açıkladı.


Düşebayev, Marat Bakıyev’in bu kişilere 12–17 Mayıs tarihleri arasında geçici hükümeti devirmek için 1 milyon dolar verdiğini söyledi.


Bakiyev döneminin geri dönmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Düşebayev, ülkede durumunun geçici hükümetin kontrolünde olduğunu belirtti.


Düşebayev, Nariman Tüleyev ile Marat Bakiyev’in Kazakistan’ın Almatı kentinde bulunduklarını da sözlerine ekledi.


Marat Bakiyev, babasının iktidarda olduğu dönemde Devlet Milli Güvenlik Hizmetleri Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

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