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Dünya

Bakiyev'in iadesi istendi

Kumanbek Bakiyev'in Belarus'tan iadesi istendi.

07 Mayıs 2010 03:00

T24-  Kırgızistan'daki geçici hükümet, devrik Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in Belarus'tan iadesini istedi. 
    

Geçici hükümetin yargı konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı Azimbek Beknazarov, düzenlediği basın toplantıda, "Kurmanbek Bakiyev'in Belarus devletinden iadesi için dün ilgili kuruma resmi başvuruda bulunduklarını" belirtti.


Bakiyev'in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun himayesinde olduğunu ifade eden Beknazarov, "Bakiyev'i Lukaşenko iade etmek istemiyor. Ancak Lukaşenko dışında ilgili yargı kurumları mevcut. Bu nedenle ortak uluslararası anlaşmalara göre, Belarus devleti Bakiyev'i iade etmek zorunda" dedi.


Bakiyev, 7 Nisan olaylarının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti. Dokunulmazlığını da yitiren Bakiyev, "kitlesel kıyım" ve "görevini kötüye kullanmanın" yanı sıra 85 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. (cnntürk)

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