Bakiyev muhalifleri sokaklara döküldü

T24-

Protesto göstericilerinin göz yaşartıcı bombayla dağıtılmaya çalışıldığı başkent Bişkek sokaklarında silah sesleri duyuldu.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Bakiyev'i yolsuzluk ve adam kayırmacılıkla suçluyor.



Bişkek'teki gösteriler, dün Talas kentinde protestocuların bir hükümet binasını işgal etmesini izliyor.



Kırgız hükümeti, bir grup muhalif siyasetçiyi göz altına alarak tepki verdi.



Göz altına alınanlar arasında eski cumhurbaşkanı adayı Almazbek Atambayev de var.



Talas'ta Cumhurbaşkanı Bakiyev'in fotoğraflarını ateşe veren protestocular bölge valisini geçici bir süre rehin tutarken, yaklaşık 500 gösterici de yerel polis karargahını sardı.



İnternete sansür



ABD'nin bir hava üssünün bulunduğu Kırgızistan, Amerika önderliğindeki Afganistan operasyonunda kilit bir öneme sahip.



Bişkek'te bulunan BBC muhabiri Reyhan Demitri, Bakiyev hükümetinin başkentte protesto gösterilerine katılımı engellemeye çalıştığını bildiriyor.



Reuters ajansına konuşan muhalif eylemci Toktaim Umetaliyeva, ''Hükümet açıkça bizi engellemeye çalışıyor, fakat protestolara devam edeceğiz'' diyor.



Bişkek'teki muhabirimiz, son haftalarda hükümet ile muhalefet arasında gerginliğin giderek arttığını söylüyor.



Kırgızistan'da hükümeti eleştiren haberlerin yer aldığı bazı internet sitelerine erişim bir süredir mümkün değil.



Cumhurbaşkanı Bakiyev'in oğlunun önemli bir devlet mevkiine atanması muhalefetin öfkesini yakın zaman içinde artıran bir unsurdu.



Kurmanbek Bakiyev bundan beş yıl önce geniş çaplı bir protesto hareketinden destek alarak iktidara gelmiş ve ilk iş olarak yolsuzlukla mücadele edeceğini vaadetmişti.



Fakat şimdi Bakiyev muhalifleri, son beş yıl içinde Kırgızistan'ın demokrasiden uzaklaştığını ve yolsuzluğun iyice arttığını söylüyorlar.



Geçen hafta Bişkek'i ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Kırgız hükümetinden insan haklarının korunması için daha çok gayret sarfetmelerini istedi.