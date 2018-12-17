"Bakırköy'deki barınaklarda hayvanların tedavileri 'yarım yamalak' yapılıyor"

İstanbul’da Bakırköy hayvan barınağının sorunları çözümsüz bırakıldı. Bakırköylü Dilek Hiçyılmaz belediyenin ‘herkes elini taşın altına soksun’ tutumundan rahatsız olduğunu belirtti. Hayvan barınağının sorunlarını sıralayan Hiçyılmaz barınakta çalışan görevlilerin sayısının azaltıldığını ve hayvan barınağında sadece bir veteriner bulunduğunu kaydetti.

BirGün gazetesinden Deniz Yerlikaya'nın aktardığına göre İşlerin aksamamasını barınak elemanlarının insanüstü bir çaba ile çalışmasına bağlayan Hiçyılmaz bunun işçi haklarına da aykırı olduğunu belirtti. Hiçyılmaz, “Kısırlaştırma artık yapılmıyor, bunun yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmaya gidildi. Buna göre de kısırlaştırma belli günlerde yapılıyor. Bu da yine aksıyor. Yani kısırlaştırma yapılmıyor ve hayvan sayısı sürekli artıyor” dedi.



İlk müdahale alanında da sıkıntı çekiklerini söyleyen Dilek Hiçyılmaz eskiden saat 23.00’e kadar açık olan hayvan barınaklarının şimdi mesai saatinde kapandığını kaydetti.



Bir diğer hayvansever Şebnem Altınörs de hayvan barınaklarının sorununu yönetim kadrosu olarak belirtiyor. Altınörs ayrıca, bazı hayvanların tedavi edildikten sonra hayvanların durumu hakkında sorularının cevapsız bırakıldığını söyledi. Bırakılan hayvanların akıbeti hakkında haber alınamadığı için endişelendiklerini de ekleyen Altınörs, hayvan barınağının işlevsiz olduğunu Bakırköy çevresindeki çoğu kişinin hayvanları özel barınaklara götürdüğünü ifade etti.



Barınağın çok kötü duruma geldiğini belirten İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Avukat Şerare Erfan da çalışan sayısı düşürüldüğü için hayvanların yeteri kadar bakım görmediğini ve tedavilerinin yarım yamalak yapıldığını ifade etti.