T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakırköy'de şüpheli kaçınca polis vurarak yakaladı

İstanbul,(DHA) BAKIRKÖY'de şüphe üzerine durdurulan ve hakkında arama kararı bulunan M

16 Ocak 2018 10:28

İstanbul,(DHA) BAKIRKÖY\'de şüphe üzerine durdurulan ve hakkında arama kararı bulunan M.T. bindirildiği ekip otosundan atlayıp kaçınca polis şüpheliyi vurarak yakaladı. 
Emniyetten yapılan yazılı açıklamada olay şöyle gelişti: Ataköy Mahallesi Orkide Sokağı\'nda  polis şüphelendikleri üç kişiyi durdurdu.
M.T\'nin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda \"6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve iş yerinden hırsızlık\" suçlarından emniyette 9 kaydının bulunduğu ve hakkında arama kararı da olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis merkezine götürülmek üzere bindirildiği ekip aracından atlayarak kaçtı. Polisler tarafından silahla yaralanarak yakalanan M.T., götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAKIRKÖYAtaköy Mahallesi Orkide SokağıGenel Bilgi Toplama GBTPolisler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24