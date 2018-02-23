BAKIRKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI : 1 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de sabah sporundan dönen Kemal Serdar Sitoçi(70) uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Ataköy 1. kısım Yeni Fişek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spordan dönen Kemal Serdar Sitoçi\'nin yanına yaklaşan bir kişi silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Sitoçi vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sitoçi, çevredeki özel bir hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceme ekipleri çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeri incelemenin çalışmaları

-Caddeden görüntü

-Diğer detaylar

