-BAKIRKÖY'DE PATLAMA İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - Bakırköy Tren İstasyonu yakınında elektrik kablolarının kısa devre yaparak yanması sonucu patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, istasyona yaklaşık 250 metre mesafede bulunan tren yolu köprüsünün altındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen patlamayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle bomba uzmanları olay yerinde incelemeler yaparken, patlama sonrası meydana gelen küçük çaptaki yangın Bakırköy itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.