Bakırköy'de Kadir Topbaş'a 'ağaçlarla alıp veremediğiniz var' protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayı Kadir Topbaş'a, Bakırköy'de seçim çalışması yürüttüğü sırada, bir öğrenci, “Sizin ağaçlarla alıp veremedikleriniz var. Sizin gençlerle alıp veremedikleriniz var” dedi. Topbaş'a ikinci bir tepki de "Neden şimdi geziyorsunuz? İşinize gelmiyor değil mi?” diyen kadından geldi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ezgi Çapa'nın haberine göre, Kadir Topbaş'ın, "Şov yapıyorsun" tepkisi üzerine genç kız, “Şov yapmıyorum. Ben size soru sormak istiyorum" diye yanıt verdi. Topbaş'ın etrafındakilerin müdahalesi üzerine, “Bir dakika, bana böyle şiddet göstermeyin" diyen Çelikbilek, Topbaş'ın “Bu soru değil. Ezber konuşuyorsun” sözleri üzerine de, “Ezber konuşmuyorum. Ben gencim size soru sormak istiyorum" dedi. Çelikbilek, daha sonra “Demokrasiden bahsediyorsunuz ama soru sormama bile izin vermiyorsunuz. Ezberlemedim. Ben bir şey diyeceğim. Sizin belediye başkanınız sadece duymak istediklerini duyuyor. Şov yapmıyorum. Bu halkın gerçekleri öğrenmeye hakkı var. Biz gençlik olarak buradayız. Burada bize şov yapanlar sizlersiniz” dedi.

Daha sonra bir pasajda dükkanları gezen Topbaş’a pasaj içerisindeki bir kadın da, "Neden şimdi geziyorsunuz? İşinize gelmiyor değil mi?” diyerek tepki gösterdi. Topbaş'ın yanındakilerin tepkisi üzerine kadın, “Hayır çekilmiyorum. Beni rahat bırakın. İşinize gelmiyor. Beni rahat bırak. Dokunmayın bana” diye tepki göstererek pasajdan çıktı.

'Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nden 20 bin kişi geçti '

Seçim otobüsüyle Bakırköy sokaklarını gezen Topbaş, daha sonra Özgürlük Meydanı’nda Bakırköylülere hitap etti. Metro Haliç Köprüsünden 2 gün içerisinde 20 bin kişinin geçtiğini söyleyen Topbaş “Bu kaç bin otobüs hareketi demektir. Çevreci olanların buna çok dikkat etmesi lazım. Tarihin kurtulması metro demek. Araçlardan arınmaya başlayan Tarihi Yarımada’ya doğru gidiyoruz. Yer trafikten arındırıyoruz” dedi.

'Kuraklık var ama su problemi yok'

Topbaş, İstanbul’un su sorunu üzerine ise “Kurak bir yıl geçiriyoruz. Buna rağmen su probleminden konuşmuyoruz. Evet barajlarda seviye düşük ama İstanbul’un su problemi yaşamayacağını söylüyoruz. Melen’deki baraj yapıldığını da İstanbul'un 1 yıllık suyundan fazla suyu İstanbul’a verecek hale geliyor. 2100’lere kadar İstanbul dert görmeyecek” dedi.