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BAKIRKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA Bakırköy sahilinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu

15 Şubat 2018 14:47

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA
Bakırköy sahilinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. 
Bakırköy sahilinde bulunanlar, sabah saatlerinde denizde hareketsiz haldeki bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve deniz polisi sevk edildi. Bir erkeğe ait ceset, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Sahilden görüntü
-Cesetten görüntü
-Deniz polisinin gelişi
-Cesedin kıyıya çıkarılışı
-Diğer detaylar


 

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