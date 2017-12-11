Bakırköy'de başına demir düşen belediye işçisi öldü (2)

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL, (DHA) YIKIM çalışmalarının sürdüğü Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde, başına demir parçası düşen Bakırköy Belediyesi\'nin temizlik işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde yıkımın devam ettiği Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesisleri\'nde yaşandı. Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde görevli Mustafa Yılmaz, yıkımın olduğu alanda toz kalkmaması için sulama yapıyordu. Bu sırada yıkım yapılan tesisten Yılmaz\'ın başına demir düştü. Mustafa Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz\'ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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