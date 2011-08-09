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BAKIRKÖY'DE AVUKATIN BÜROSUNDA CİNAYET  İSTANBUL (A.A)

09 Ağustos 2011 22:46

-BAKIRKÖY'DE AVUKATIN BÜROSUNDA CİNAYET  İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - Bakırköy'de bir avukatın bürosunda, gayrimenkul satışından çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.  Alınan bilgiye göre, aracında uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla tutuklu olduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Medeni Güneş (48), iş yerini satmak üzere 100 bin TL karşılığında anlaştığı Yaşar K. ile, Avukat Hamit Akbaş'ın Kartaltepe Mahallesi Pembe Ay Sokak'taki bürosunda buluştu.   Gayrimenkulün satışı konusunda görüşen ikili, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar K, ruhsatsız tabancasıyla Güneş'e ateş açtı.  Vücuduna isabet eden üç kurşunla ağır yaralanan Medeni Güneş, kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.  Avukatın ifadesine başvuran polis, otomobiliyle olay yerinden kaçan Yaşar K'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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