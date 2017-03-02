T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakırköy Savcılığı, 'Karargâh rahatsız' dosyasının 'terör' kapsamında görerek yetkisizlik kararı verdi!

Dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

02 Mart 2017 19:24

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam'ın Hürriyet gazetesinin 25 Şubat'taki 'Karargâh rahatsız' başlıklı haberiyle ilgili Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gazete yetkilileri ve "cunta yapılanması üyeleri'' olarak öne sürdüğü "askeri kaynaklar" hakkındaki suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, yetkisizlik kararı verildi.

AA'nın haberine göre savcılık, suç duyurusu konusunun ''terör'' suçları kapsamında kaldığı gerekçesiyle soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında terör soruşturmalarının merkezi, il adliyeleri olarak belirlenmişti. Bu kapsamda, terörle ilgili soruşturmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da, haberdeki karargâhın "cunta yapılanması" olabileceği değerlendirilerek, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan 'terbiyesizlik' demişti

25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan ''Karargâh rahatsız'' başlıklı haberle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar da vardı. Erdoğan, "Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Bu başlığı atmaya gazetenin ne yönetimi ne de patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Bunun için bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Bu, bunların eski alışkanlıkları. Herkes yerini, konumunu bilecek" değerlendirmesini yapmıştı.

Haberle ilgili açıklama yayınlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hande Fırat'a yaptıkları "bilgilendirme"de "Karargâh rahatsız" gibi ibarelerin kullanılmadığını belirtmişti.

Hürriyet gazetesinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargâhta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz" denilmişti. 

Haberle ilgili Başbakan Binali Yıldırım da tepkisini, "AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, hükümet yıkmak tarih oldu" sözleriyle ortaya koymuştu.

ETİKETLER

Bakırköy Savcılığıterörsoruşturmadosyakarargah rahatsızyetkisizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24