Bakırköy Savcılığı, 'Karargâh rahatsız' dosyasının 'terör' kapsamında görerek yetkisizlik kararı verdi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam'ın Hürriyet gazetesinin 25 Şubat'taki 'Karargâh rahatsız' başlıklı haberiyle ilgili Ankara Temsilcisi Hande Fırat, gazete yetkilileri ve "cunta yapılanması üyeleri'' olarak öne sürdüğü "askeri kaynaklar" hakkındaki suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, yetkisizlik kararı verildi.

AA'nın haberine göre savcılık, suç duyurusu konusunun ''terör'' suçları kapsamında kaldığı gerekçesiyle soruşturmada yetkisizlik kararı vererek, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında terör soruşturmalarının merkezi, il adliyeleri olarak belirlenmişti. Bu kapsamda, terörle ilgili soruşturmalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisinde.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da, haberdeki karargâhın "cunta yapılanması" olabileceği değerlendirilerek, yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Erdoğan 'terbiyesizlik' demişti

25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan ''Karargâh rahatsız'' başlıklı haberle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar da vardı. Erdoğan, "Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Bu başlığı atmaya gazetenin ne yönetimi ne de patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Bunun için bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Bu, bunların eski alışkanlıkları. Herkes yerini, konumunu bilecek" değerlendirmesini yapmıştı.

Haberle ilgili açıklama yayınlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hande Fırat'a yaptıkları "bilgilendirme"de "Karargâh rahatsız" gibi ibarelerin kullanılmadığını belirtmişti.

Hürriyet gazetesinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargâhta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz" denilmişti.

Haberle ilgili Başbakan Binali Yıldırım da tepkisini, "AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, hükümet yıkmak tarih oldu" sözleriyle ortaya koymuştu.