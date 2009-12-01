Bakırköy rehabilitasyon merkezinde engellilere işkence

İstanbul Bakırköy'deki rehabilitasyon merkezinde işkence skandalı ortaya çıktı.



İstanbul Bakırköy'deki rehabilitasyon merkezinde yapılan işkenceyi, bir temizlik işçisi cep telefonuyla çekti. Görüntülerde, bakıcılar engelli hastaları acımasızca dövüyor, sırtlarında sigara söndürüyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, bakıcıların hastalara yaptığı işkence, bir temizlik görevlisi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hastaların sırtlarında sigara söndüren ve acımasızca döven vicdansızlar, şoke etti. Başbakanlık müfettişleri, soruşturma başlatırken, 6 görevli hakkında "Eziyet etme" suçundan 32'şer yıl hapis cezası isteniyor.



Ağır hakaretlerle başlıyor



Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı 80. Yıl Bakırköy Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi "işkence skandalı" ile çalkalanıyor. Skandal, temizlik elemanı İ.E'nin 6 Ocak 2009 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne verdiği şikâyet dilekçesiyle patlak verdi. Son aylarda şiddet olaylarının arttığına dikkat çeken görevli, cep telefonuyla çektiği işkence görüntü ve fotoğrafları da delil olarak sundu. Özel hizmet alma yoluyla Efe Sosyal Hizmetler Limited Şirketi adına rehabilitasyon merkezine gelen bakıcıların vahşeti, ağır hakaretlerle başlıyor, sırtta sigara söndürmeyle bitiyor! Çıplak halde üzerlerine soğuk su püskürtülen engellilerin, "Kurtarın bizi" dercesine bakışı ise yürekleri parçalıyor.



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, skandal üzerine soruşturma başlattı. Rehabilitasyon merkezinde 12 Ocak 2009-25 Şubat 2009 tarihleri arasında yapılan incelemenin ardından 17 sayfalık rapor hazırlandı. Bu rapor, vahşeti tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi. Kurum müdürü Şevket Kalkan, personel ve taşeron bakıcıların ifadeleri doğrultusunda işkence gördükleri saptanan Ahmet B. (39), Cumali A. (16), Volkan D. (24) ve Yusuf B. (28) adlı hastalar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adlı Tıp, Ahmet B.'nin sırtında 13, Yusuf B.'nin sırtında 10, Volkan D.'nin sırtında 3, Cumali A.'nın sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 9 kez sigara söndürüldüğünü tespit etti.



32'şer yıl hapis isteniyor



Başbakanlık müfettişlerinin raporlarını inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırladı. İddianamede taşeron şirketin bakım elemanları Ramazan B. (28), Temur D. (30), Seyfullah Serkan K. (27), Selim A. (29), Ergun K. (49) ve Gani G.'nin (26) "Çocuğa beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye eziyet etmek" suçundan toplam 32'şer yıl hapsi istendi. Mağdurların özürlü olduğu için kendilerini ifade edemediklerine dikkat çekilen iddianamede, şüphelilerin sistematik şekilde mağdurlara insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açtıkları belirtildi.



Uyardım dışlandım



İşkence görüntülerini çeken görevli İ.E. ifadesinde, hastalara şiddet uygulandığı için rahatsızlık duyduğunu ve bunun için dışlandığını belirterek, "Personel arasında gruplaşmalar var. Ben 'Çocuklara şiddet uygulamayın' diye uyardığım için dışlandım. Özürlü çocukların burada şiddete maruz kalmasına vicdanım elvermediği için bu şikâyeti yaptım. Ergun Kanal'ın özürlü Cumali'ye tokat attığını ve çimdiklediğini gördüm, Temur'un da Cumali'ye sandalye ile vurduğunu telefonla çektim" dedi.



Sırtımı açıp sigara bastı



Çocukların sırtlarının sigara ile yakıldığına şahit olan Dr. Volkan Kaplan ise ifadesinde, "Nöbetimden sonra eve gittim. Daha sonra acil çağrı üzerine hemen yurda gittim. Müdürle çocukların sırtını kontrol ettik. Yusuf B.'nin sırtındaki yara 1- 2 günlük gibi tazeydi ve bende sigara yanığı izlenimi uyandırdı. Diğer üç çocuğun yaraları daha eskiydi. Aynı gün içinde odama gelen Yusuf B. 'Ben uyumak için odama gittiğimde Temur Demirci benim sırtımı açıp sigara basıp gitti' dedi" diye konuştu.



Oğlumu copla dövmüşler



Mağdur engellilerin yakınları da şikâyetçi olarak davaya katılmak istedi. Oğlu Volkan D.'nin kendini ifade edemeyecek durumda olduğunu söyleyen Hülya D., "Volkan'ı her ziyarete gittiğimde kafasında yaralar bereler görüyordum. Bir ara oğlum, bir hafta süre ile bana gösterilmedi. Gösterildiğinde kulağının zarar gördüğünü öğrendim" şeklinde konuştu. Mağdur engelli Cumali A.'nın annesi Züleyha A. ise, "Oğlum Cumali sanıklar tarafından eziyet edilerek dövülmüştü. Ayrıca copla vurmuşlardı" ifadesini kullandı.