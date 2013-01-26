Bakırköy Hastanesi bahçesinde ağaç görünümlü baz istasyonu!

Volkan Koç

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, ağaç şeklinde yapılmış 3 baz istasyonu olduğu ortaya çıktı. Baz istasyonlarına çam ağacı şekli verilerek, dikkat çekilmesinin önüne geçildi.

‘Kuş kafesli baz istasyonu!’

Çam ağaçlarıyla kaplı hastanenin çevresinde dikkat çekmemek adına dikilen baz istasyonları, bahçenin 3 farlı noktasına konulmuş. İlk başta bakıldığında ağaç sanılan baz istasyonları, ustaca yapılmış. Çam ağacı şeklinde yapılan istasyonlara ait sinyal vericiler, kuş kafesi görünümlü, kutulara konularak gizlenmiş. Ağacın, baz istasyonu olduğu, tepesindeki çanaktan anlaşılıyor.

Belli aralıklarla 3 'Ağaç istasyon'

Dikkat ve tepki çekmemek adına 'zekice' hazırlanan çam ağacı görünümündeki baz istasyonu, gövdesi demirden, dalları plastikten yapılmış. Diğer ağaçlara oranla daha parlak olan baz istasyonları, hastane bahçesine, belli aralıklarla dikilmiş.

'2 sene önce dikmişler'

Hastane bahçesi içerisinde bulunan ağaçlık alanda spor yapan vatandaşlar da bu durumdan rahatsız. İlk başta ağaç sandıklarını ama dikkatli bir şekilde baktıklarında, baz istasyonu olduğunu fark ettiklerinde büyük şok yaşadıklarını belirten bir vatandaş “Ben yıllardır buraya spor yapmaya geliyorum. Havası çok temiz olduğundan. Hiç dikkatimi çekmemişti ilk başlarda. Çok sonradan fark ettim, aslında ağaç olmadığını. Bu ağaç görünümlü baz istasyonlarını, 2 sene önce dikmişler. Dikilirken, imza kampanyası düzenlenmiş ama kimse dikkate almayınca, kaldırtamamışlar” dedi.