T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakırköy Hastanesi bahçesinde ağaç görünümlü baz istasyonu!

Hastane bahçesine dikilen ağaç şeklindeki baz istasyonları ilk bakışta ağaç sanılsa da yakından bakıldığında fark edilebiliyor...

26 Ocak 2013 01:30

Volkan Koç

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde, ağaç şeklinde yapılmış 3 baz istasyonu olduğu ortaya çıktı. Baz istasyonlarına çam ağacı şekli verilerek, dikkat çekilmesinin önüne geçildi.

 

‘Kuş kafesli baz istasyonu!’

 

Çam ağaçlarıyla kaplı hastanenin çevresinde dikkat çekmemek adına dikilen baz istasyonları, bahçenin 3 farlı noktasına konulmuş. İlk başta bakıldığında ağaç sanılan baz istasyonları, ustaca yapılmış. Çam ağacı şeklinde yapılan istasyonlara ait sinyal vericiler, kuş kafesi görünümlü, kutulara konularak gizlenmiş. Ağacın, baz istasyonu olduğu, tepesindeki çanaktan anlaşılıyor.

\

 

Belli aralıklarla 3 'Ağaç istasyon'

 

Dikkat ve tepki çekmemek adına 'zekice' hazırlanan çam ağacı görünümündeki baz istasyonu, gövdesi demirden, dalları plastikten yapılmış. Diğer ağaçlara oranla daha parlak olan baz istasyonları, hastane bahçesine, belli aralıklarla dikilmiş.

 

'2 sene önce dikmişler'

 

Hastane bahçesi içerisinde bulunan ağaçlık alanda spor yapan vatandaşlar da bu durumdan rahatsız. İlk başta ağaç sandıklarını ama dikkatli bir şekilde baktıklarında, baz istasyonu olduğunu fark ettiklerinde büyük şok yaşadıklarını belirten bir vatandaş “Ben yıllardır buraya spor yapmaya geliyorum. Havası çok temiz olduğundan. Hiç dikkatimi çekmemişti ilk başlarda. Çok sonradan fark ettim, aslında ağaç olmadığını. Bu ağaç görünümlü baz istasyonlarını, 2 sene önce dikmişler. Dikilirken, imza kampanyası düzenlenmiş ama kimse dikkate almayınca, kaldırtamamışlar” dedi.

 

ETİKETLER

hastaneağaçistasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24