Bakırköy Belediyesi havai fişek kullanımını yasakladı

Bakırköy Belediyesi ilçe genelinde havai fişek kullanımını yasakladı. Karar, belediye meclisinde oy birliğiyle alındı.

Bakırköy Belediyesi, Sakarya'da havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası yeni bir karar aldı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, kişisel Twitter hesabında ilçe genelinde havai fişek kullanımının yasaklandığını duyurdu. Ka

Kararın belediye meclisinde oy birliğiyle alındığını ifade eden Kerimoğlu, "Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim" paylaşımında bulundu.