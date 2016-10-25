Bakırköy Belediyesi 95 yıllık kulübün tesislerini yıkıyor!

Futbolda çeşitli yaş kategorilerinde yarışan, 280 lisanslı sporcu sayısıyla Süper Amatör Küme'de mücadele eden 95 yıllık Osmaniye İstiklal Spor Kulübü'nün 1996 yılından bu yana kullandığı tesisler için yıkım kararı alındı.



Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Bakırköy Belediyesi geçtiğimiz günlerde 20 yıldır aynı tesisleri kullanan İstiklalspor tesisleri için yıkım kararı aldı ve tebligatı kulübe gönderdi. Kulüp yöneticileri gelen tebligatın ardından Kaymakamlık ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı aldı.

"178 ağaç var, vatandaş depremde 1 ay burada kaldı"

Ancak iki karara rağmen belediye kulübe bir yazı daha göndererek yıkımın yarın saat 10.00’da yapılacağını söyledi.

Duruma tepki gösteren Osmaniye İstiklalspor Kulübü Başkanı Sultan Öztürk, “Tesisler için ruhsat yok diyorlar ama bu tesisleri yapan Bakırköy Belediyesi. Belediye Hizmet Binası yapacaklarmış. 6 dönümlük arazi burası, burada 300 lisanslı futbolcu var, 178 ağaç var. Vatandaş depremde 1 ay burada kaldı” dedi. Yıkıma direneceklerini söyleyen Öztürk, “Yaklaşık 7 bin üyemiz var. Bunların hepsine mesaj attık. Yarın 10 bin kişi tesislerin önünde toplanacak” diye konuştu.

"Futbolcularımız savaş zamanı eşofmanlarıyla barut taşıdı"

Kulüp Başkanı Sultan Öztürk “İstiklal Spor Kulübü'nün bir mazisi vardır. Bu mazi 1921 yılına dayanıyor. 1921 yılında İstiklal Spor Kulübü kuruldu. Topçularımız savaş zamanı kendi eşofman ve çantalarıyla baruthaneye barut taşımışlar. 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Spor Kulübünün bir futbolcusunu tedavi ettirmiştir ve bir maaşını da bağışlamıştır bu resmi belgelerle de kanıtlanmıştır" demişti.