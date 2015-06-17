Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda ne oluyor?

Türkiye'nin 3. ödenekli tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda ve Bakırköy Belediyesi Klasik Müzik Oda Orkestrası’nda 60 sanatçının işine son verildi.

25 Ağustos 2014 tarihinde gerekçe gösterilmeden Kadriye Kenter’in Bakırköy Belediye Tiyatrosu’ndaki görevinden alınmasıyla başlayan süreç, tiyatroda 48 sözleşmeli oyuncudan 30’unun işine son verilmesi ve Alican Yücesoy’un Genel Sanat Yönetmenliği’ne seçilmesiyle sonuçlandı.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yankı bulan “Nasıl Bir Tiyatro” “BBT seçim istiyor” kampanyaları sonucunda gerçekleşen seçimlerde, Yücesoy tiyatro çalışanlarının %70’inin oyunu aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Ceren Çıplak ve Öznur Çolak’ın haberine göre işten çıkarılan sözleşmeli oyunculardan birkaçı dava sürecine gitti. Kadriye Kenter’in Genel Sanat Yönetmenliği’nden alınmasından sonra göreve vekâleten atanan Aytekin Özen’in listeyi belirlediğini söyleyen oyuncular, “Listenin neye göre belirlendiği büyük bir soru işareti. Tiyatroda 24 kadrolu oyuncu var. 30 sözleşmelinin de işten çıkarılması, tiyatronun büyük prodüksiyonlara imza atamaması demek” dediler. Sezon boyunca sahnelenen oyunlardan ‘Hayvan Çiftliği’, ‘Hizmetçiler’ ve ‘Romeo ve Juliet’ gibi ilgi çeken oyunlar programdan kaldırıldı. Tiyatro ise gerekçeyi ‘seyircinin az olması’ diye açıkladı. Buna itiraz eden sanatçılar, oyunların çoğu zaman kapalı gişe sahnelendiğini belittiler. Belediyenin küçülmeye gittiğini söyleyen oyuncular, işe sanatçılardan başlamalarının üzücü olduğunu belirtti ve müdüriyetin yetkilerinin daraltılmasını, tiyatronun patronu gibi davranmamasını ve daha özgür bir ortamda sanat yapmak istediklerini söyledi.

Belediye’nin artık orkestrası olmayacak

Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda oyuncuların işine son verilmesinin ardından, Bakırköy Belediyesi Klasik Müzik Oda Orkestrası’nın (BBKMOO) tüm üyelerinin de işine son verildiği bilgisi edinildi. Buna göre, yaklaşık 30 sözleşmeli sanatçının yer aldığı topluluğun, sadece ayda bir konser verdikleri gerekçesiyle önce sözleşmelerinin yenilenmediği, ardından hukuki bir gerekçe göstermeden işten çıkarıldıkları belirtildi.