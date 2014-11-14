Bakırköy Adliyesi'nden 2 hükümlü firar etti

Bakırköy Adliyesi'ndeki duruşmalarına getirilen tutuklu ve hükümlülerden 10'u, adliye nezarethanesinin kilidini kırarak kaçtı.



Tutuklu ve hükümlülerden 8'i görevli personel tarafından adliye birası içinde yakalanırken, 2 hükümlü ise o kargaşadan yararlanarak firar etti.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, olay şöyle meydana geldi: "13 Kasım 2014 Perşembe günü Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde muhtelif suçlardan yatmakta olan ve davaları devam eden bir grup hükümlü/tutuklu, görevli Jandarma ekipleri tarafından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmiştir. Saat 15.00 sıralarında, Bakırköy Adliyesi'nde duruşması biten 4 hükümlü/tutuklu, kalabalık bir grup tarafından, görevli jandarma personeline mukavemetle, bindirildikleri cezaevi sevk aracından alınmaya çalışılmıştır. Bu sırada çıkan karışıklıkta, duruşma sırası bekleyen adliye nezarethanesindeki hükümlü/tutuklulardan 10'u, bulundukları nezarethaneden kapı kilitlerini kırmak suretiyle kaçmışlardır. Kaçan 10 hükümlü/tutukludan 8'i görevli personel tarafından adliye binası içinde yakalanmış, 2 hükümlü ise oluşan karışıklıktan istifade ederek firar etmiştir.



Firar eden 2 hükümlünün yakalanması maksadıyla özel ekipler görevlendirilmiş olup, olay ve sorumlularla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir."