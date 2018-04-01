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Bakımsızlıktan atları telef olan çiftlik sahibine para cezası

Tolga YANIK- Mehmet OKUYUCU/KONYA, (DHA) - KONYA'da, özel çiftlikteki atların aç bırakıldığı ihbarını alan Orman ve Su İşleri 8'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hayvanlara yem bıraktı

01 Nisan 2018 15:57

Tolga YANIK- Mehmet OKUYUCU/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, özel çiftlikteki atların aç bırakıldığı ihbarını alan Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hayvanlara yem bıraktı. Yetkililer, yaklaşık 10 atın telef olduğunu belirtip, çiftlik sahibi hakkında idari para cezası uygulanacağını söyledi.
Merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi yakınlarında, C.U.\'ya ait çiftlikteki atlar, iddiaya göre, aç bırakılması üzerine telef olmaya başladı. Bu duruma fark eden çevredekiler de Orman ve Su İşleri 8\'inci Bölge Müdürlüğü\'ne şikayette bulundu. Çiftlik sahibi C.U.\'nun Kazakistan\'da olduğunun belirlenmesi üzerine müdürlük yetkililerince atlara yem bırakıldı. 
Bölge müdürlüğü yetkilileri, atların sahiplendirilmesi için çiftlikte toplandığını; ancak çiftlik sahibinin hayvanların beslenmesine yeterince özen göstermediği için atların aç kaldığını belirlediklerini söyledi. Yetkililer, telef olan yaklaşık 10 atın ölüm nedeninin belirlenmesi için veteriner tarafından çalışma yapıldığını, çiftlik sahibi hakkında ise idari para cezası uygulanacağını belirtti. 

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