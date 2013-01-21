Bakımı yapılmayan kombi ceza getirdi

Ankara'da 7 gencin karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmesi nedeniyle 13 sanık hakkında açılan ve 4'ünün mahkumiyetine karar verilen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Daireyi kiralayan ve olayda oğlunu da kaybeden anne ''kombinin bakımını yaptırmayarak, özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmemekle'' suçlandı.

Ev sahibi ''baca borusunu değiştirdiği, kombiye bakım yaptırdığı kaydı bulunmamasına'' karşın evi kiraya verirken ''Bakım yaptırdığını'' söylediği, kombi arızası nedeniyle aylar önce eve giden servis elemanı ise ''baca ve bağlantı aksamını kontrol etmeksizin sadece kombideki arızayı gidermekle yetindiği'' için suçlu bulundu.

Mahkeme, EGO Genel Müdürlüğü üst yöneticisi sanıklara verilen beraatı ise ''Kanun ya da yönetmelik çıkarılmaması nedeniyle yöneticinin kusurlu olduğu kabul edilemez'' diye gerekçelendirdi.