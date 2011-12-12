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Yaşam

Bakıcı Sultan'ı arkadaşı yaktı

Bakımını üstlendiği Dr. Türker Varol’dan 13 milyon TL ‘çalmakla’ suçlanan 'Şalvarlı’ lakaplı Sultan Yıldız’a arkadaşından darbe.

12 Aralık 2011 02:00



 T24-  Bakımını üstlendiği Doktor Türker Varol’un hesabından 13 milyon TL’yi ‘çalmakla’ suçlanan ‘Şalvarlı’ lakaplı Sultan Yıldız’a en ağır darbe, arkadaşından geldi. Eski arkadaşı Nur Varol, “Dr. Varol ile evliliğim de onun oyunu. ‘Adam yaşlı, ölecek’ dedi” ifadesiyle, davanın seyrini değiştirdi.





Hürriyet'in haberine göre, İstanbul 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, bakımını üstlendiği doktor Türker Varol’un (72) hesabından tam 13 milyon TL’yi kendi hesabına geçiren Sultan Yıldız’ın, bu parayla satın aldığı araba ve evlerin iadesi için açılan davaya devam etti. Duruşmada Türker Varol’un eski eşi ve Şalvarlı Sultan lakaplı Yıldız’ın yakın arkadaşı Nur Varol (43) tanık olarak dinlendi. İfadesinde, Yıldız’ı, eski eşini öldürmeye çalışmakla suçlayan Nur Varol, şu iddialarda bulundu:

“Benim evliliğim de Sultan’ın bir oyunu. Sultan beni önceden tanıyordu. 15 yıl önce beni Türker Bey ile o evlendirdi. ‘Adam yaşlı ölecek, büyük mirası var. Devlete kalmasın ikimiz bölüşürüz’ dedi. Türker Bey’le 15 yıl evli kaldım. Ama sonra beni devre dışı bıraktı. Türker Beyin 13 milyon TL’sini kendi hesabına geçirdi. Adamcağız şimdi emekli maaşına kaldı, yemeklerini halen ben yapıyorum.”

2.5 yıl ceza aldı

Komşusu Şahika Adıgüzel de, Yıldız’ı, Türker Varol’u tehdit ederken gördüğünü iddia ederek, “Parayı geri istersen seni deli diye tımarhaneye yatırırım diyordu” dedi. Doktor Türker Varol, 17 yıl önce annesine bakması için işe aldığı hizmetçisi Sultan Yıldız tarafından dolandırıldığını ve bankalardaki 13 milyon TL’sinin gasp edildiğini iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.


Yıldız, dava sonucu 2,5 yıl ceza almış, duruşma çıkışında estetikleri ve iki kaşının arasına yaptırdığı dövmeyle dikkat çekmişti. Şalvarlı Sultan’ın Varol’un parasıyla 1 Toyota jip, 1 BMW marka spor otomobil, 1 Peugeot marka spor otomobil ve 2 ev satın aldığı öne sürülüyor.

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