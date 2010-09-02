-BAKİ S. SERBEST BIRAKILDI ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10-11 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), ''Soruların çalındığı ve kopya çekildiği'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, dün Isparta'da gözaltına alınan ve bugün Ankara'da adliyeye çıkarılan Baki S, serbest bırakıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adalet Sarayına getiren Baki S, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan tarafından yaklaşık 1 buçuk saat sorgulandı. Baki S, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Baki S. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi, soruların bulunduğu bilgisayarın kendisine ait olmadığını savundu.