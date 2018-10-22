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Ekonomi

Baker Hughes : ABD'de sondaj kule sayısı dört adet arttı

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı geçen hafta dört adet artışla 1,067'ye yükseldi

22 Ekim 2018 11:38

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı geçen hafta dört adet artışla 1,067\'ye yükseldi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes haftalık verilerine göre;
       - Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 154 adet arttı.
       - Sondaj kulelerinin 1,044 adedi karada, üç adedi iç sularda, 20 adedi ise açık sularda yer aldı.
       - Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı üç adet düşüşle 19\'a geriledi.
       - Kanada\'da sondaj kule sayısı dört adet düşüşle 191\'e düştü.
       - Kuzey Amerika\'nın tamamında sondaj kule sayısı değişmeyerek 1,258\'de kaldı.
       - ABD\'de petrol kule sayısı dört adet artışla 873\'e yükseldi.
       - Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü.
       - ABD\'de doğal gaz kulesi sayısı bir adet artışla 194\'e çıktı.
       - Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı bir adet düşüşle sıfır oldu.

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