Baker Hughes : ABD'de sondaj kule sayısı dört adet arttı

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - ABD\'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı geçen hafta dört adet artışla 1,067\'ye yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes haftalık verilerine göre;

- Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 154 adet arttı.

- Sondaj kulelerinin 1,044 adedi karada, üç adedi iç sularda, 20 adedi ise açık sularda yer aldı.

- Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı üç adet düşüşle 19\'a geriledi.

- Kanada\'da sondaj kule sayısı dört adet düşüşle 191\'e düştü.

- Kuzey Amerika\'nın tamamında sondaj kule sayısı değişmeyerek 1,258\'de kaldı.

- ABD\'de petrol kule sayısı dört adet artışla 873\'e yükseldi.

- Petrol sondaj kulesi sayısı 2017 yılı Mayıs ayında 316 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü.

- ABD\'de doğal gaz kulesi sayısı bir adet artışla 194\'e çıktı.

- Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı bir adet düşüşle sıfır oldu.