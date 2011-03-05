'Bakaya kalma' suçuna para cezası geliyor

T24 - Adalet Bakanlığı yargının hızlandırılması ve iş yükünün azaltılması gerekçesiyle hazırladığı yasa tasarısı Başbakanlığa sevk etti.

Bakaya suçlarına idari para cezası getiren düzenleme, Danıştay'a gelen bazı davaların itiraz incelemesi bölge idare mahkemelerinde yapılacak. Sabah gazetesinde yer alan habere göre:







Yargının hızlandırılması ve iş yükünün azaltılması amacıyla hazırlanan kanun tasarısının getirdikleri şöyle:





DANIŞTAY YERİNE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ



"Danıştay'ın iş yükünü azaltmak amacıyla, ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı bir kısım davalar idarÃ® mahkemelerin görev alanına bırakılıyor. Devlet Memurları Kanuna tabi memurlar hakkında verilen soruşturma izni verilmesi kararına ilgililerce yapılacak itiraz bölge idare mahkemelerince incelenecek. Bakanlıkların ülke çapında olmayıp, bölgesel bir alanda uygulanacak düzenleyici işlemlerinden doğan davalar (örneğin imar planı uygulamaları) idari mahkemelerce görülecek.





BAKAYA SUÇUNA PARA CEZASI



1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle bakaya ve yoklama kaçağı suçları, kabahate çevrilerek idari yaptırıma bağlanıyor ve bu tür davalar mahkemelerin görev alanı dışına çıkarılıyor. Bu kabahatlerle ilgili olarak öngörülen idari para cezası, ilgilinin nüfus kaydı itibariyle bağlı olduğu askerlik şubesi başkanlığınca verilecek. Bu şekilde 180 bini aşkın dosyanın adliyelere gelişi önlenecek.





İCRA VE İFLAS SUÇLARINA PARA SINIRI



İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan değişiklikle ise disiplin ve tazyik hapsi gerektiren eylemlerde parasal bir sınır öngörülerek, bu sınırın altında kalan icra suçlarının mahkeme önüne gelmesi engelleniyor. Toplam alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 16 yaşından büyükler için belirlenen brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacak. Ancak nafakadan doğan takiplerde bu hüküm uygulanmayacak.







CEZA DAVALARINDA HARÇ GELİYOR



Pasaportsuz yurda giriş ve yurttan çıkış, idarece belirlenen giriş kapıları dışındaki yerlerden yurda giriş ve yurttan çıkış gibi suçlar da kabahate çevrilerek idari para cezasına bağlanıyor.



Düşük ve devrikten emval toplamak, izinsiz dal çırpı toplamak gibi basit orman suçları, kabahat niteliğine dönüştürülmekte ve idarÃ® para cezası yaptırımına bağlanacak.



Harçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, davayı uzatma amacına yönelik kanun yolu başvurularının engellenmesi amacıyla ceza mahkemeleri kararlarına karşı kanun yoluna müracaat durumunda da göreceli olarak az miktarda harç alınması usulü getiriliyor.





EVİ TERK EDEN EŞE NOTERLE DAVET



Mirasçılık belgesi alınması ile terk eden eşin ortak konuta davet edilmesinin mahkemeye başvurulmadan noterden de yapılabilecek.







