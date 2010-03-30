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Bakar Ergin HSYK toplantısına katıldı

Kararname krizi yaşanan HSYK'da merak edilen soru yanıtını buldu, Adalet Bakanı ve müsteşarı toplantıya katıldı.

30 Mart 2010 03:00

 T24- Kararname krizi yaşanan HSYK'da merak edilen soru yanıtını buldu, Adalet Bakanı ve müsteşarı toplantıya katıldı.  

Adalet Bakanlığı müsteşarının iki kez toplantıya katılmaması üzerine kararname krizi yaşanan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) bugün toplanıp toplanmayacağı merak ediliyordu.

 HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, sabah saatlerinde kurula gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 HSYK'nın bugün geçen haftadan kalan ve yapılamayan gündemle toplandığını, gündeme 1-2 tane ek madde öngördüklerin ifade eden Özbek, ''Atamalarla ilgili de bir kararnamenin Kurul'a gönderilmesini bekliyoruz, çünkü bu iş aciliyet gerektiren bir iş'' diye konuştu.

Özbek, ''Kararnameye ilişkin bir talepte bulunacak mısınız?'' sorusu üzerine de ''Bu konuya ilişkin bir şey söylemeyelim. Yanlış olabilir'' yanıtını verdi.

 Özbek'in açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve bakanlık müsteşarının toplantıya katılacağı açıklandı.

 30'un üzerinde ünvanlı hakim ve ve savcı uzun süredir atamayı bekliyor. Daha önce ataması yapılan 100'e yakın hakimin ise hangi mahkemede görev yapacaklarına ilişkin yetkilendirme henüz yapılmadı.

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