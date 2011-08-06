-BAKAN YARDIMCISI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 06.08.2011 - Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık bakanlıklarına ait atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adalet Bakanlığı'nda Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Sadi Çağdır, adalet müfettişliklerine de Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Alparslan Tufan, Çorum Hakimi Mehmet Çağlar, Gebze Hakimi İbrahim Bozyel, Safranbolu hakimleri Mehmet Tetik ile Mehmet Zeki Aydın atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığına Muhammet Emin Zararsız getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Selami Güder'in, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşavirliğine Sezgin Demircioğlu'nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müşavirliğine de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar'ın atanması uygun görüldü. Orman ve Su İşleri Bakanlığında; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Akif Özkaldı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güneş getirildi. Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcılıklarına İstanbul Orman Bölge Müdürü İsmail Üzmez, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müşaviri Yunus Şeker, Trabzon Orman Bölge Müdürü Recep Kaşan ve Nurettin Doğan atandı. Orman Genel Müdür yardımcıları Ahmet Ulukanlıgil, İsmail Belen, Mehmet Ali Yılmaz ve Zeki Yüksel başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı. Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğüne Hasan Türkyılmaz, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Mustafa Kenan Eryiğit, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Ali Gökçöl, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Abdurrahman Acer ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Sait Yorulmaz getirildi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Çiftçi'nin, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne İbrahim Aydın'ın, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne Elazığ Orman Bölge Müdürü Cafer Orhan'ın, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne Mehmet Zeki Temur'un, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Bursa Orman Bölge Müdürü Ali Girgin'in, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne de Ahmet Köksal Coşkun'un atanmaları uygun görüldü. Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaşı Dairesi Başkanı Saffet Es de başka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı. -BAKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Prof.Dr. Davut Kavranoğlu'nun atanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarlığı ise Prof. Dr. Ersan Aslan atandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Sezgin Demircioğlu'nun atanması uygun görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı, Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliklerine Dr. Hüseyin Işık ile Mahmut Sayın getirildi.