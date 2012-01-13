Bakanlıktan 'yasağa uyun' genelgesi



T24 - Yasak olan yerlerde sigara içildiğine ilişkin artan şikâyetler üzerine İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini genelge göndererek uyardı.



Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde sigara içilmeye devam edildiği belirtilen genelgede, okul, dershane, kültür ve sosyal hizmet binalarının çevresinde kanunun belirlediği yasaklara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmadığı yönünde şikâyetlerin olduğu kaydedildi.



Denetimler için kolluk personelinin daha duyarlı hale getirilmesi istenilen genelgede, çağrı merkezlerine yapılan tüm bildirimlerin titizlikle takip edilerek delil kabul edilip, gerekli yaptırımın uygulanması istendi. Genelgede kolluk kuvvetlerinin yanı sıra belediye, sağlık müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, aile ve sosyal politikalar müdürlüğü ve kaymakamlıklar uyarılarak denetim yapılması da istendi.





