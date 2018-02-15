Bakanlıktan yangın söndürme tüpü uyarısı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kuru kimyevi madde içeren yangın söndürme tüplerinin son kullanma tarihi olarak 4 yıl yerine 2 yıl yazılarak, devletin ve vatandaşların zarara uğratıldığını belirtip, kamu kurum ve kuruluşlarına yazı göndererek uyarıda bulundu.

Başbakanlık İletişim Merkezi\'ne (BİMER), yangın söndürme tüplerinin üzerine bazı üretici firmalar tarafından 4 yıl olan son kullanma tarihi yerine 2 yıl olarak yazıldığı şeklinde çok sayıda şikayet geldi. Bunun üzerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü aracılığıyla, resmi daireler, kamu, kurum ve kuruluşlar ile illerdeki ticaret odalarına yazı göndererek, yangın söndürme cihazları konusunda uyarıda bulundu.

Sanayi Genel Müdürlüğü\'nün \'Ürün güvenligi ve denetim\'\' başlığı adı altındaki uyarı yazısında şu görüşlere yer verildi:

\'\'Kuru kimyevi yangın söndürme cihazlarının üzerinde son kullanma tarihinin 4 yıl yerine, 2 yıl olarak yazıldığı ve belirtilen cihazların 2 yılda bir doldurulması nedeniyle devletin zarara uğratıldığı şikayetleri söz konusu olmuştur. Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesinin 7. fıkrasında, \"Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda, yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.\" hükmünün yer aldığı belirtilmektedir. Belirtilen nedenle, kurumunuzca alımı gerçekleştirilen yangın söndürme cihazları ile ilgili olarak yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerindeki hususlara azami özen gösterilmemidir.\'\'