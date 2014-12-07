Bakanlıktan talimat: Suriyeli dilenciler toplanıyor

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle harekete geçen emniyet, İstanbul'da topladığı 46 sığınmacıyı Türkiye'deki 22 farklı kampa gönderdi.

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'in sayısı 1 milyon 385 bin oldu. 330 bin sığınmacı ise İstanbul'a geldi. Başta İstanbul birçok ilde dilenen Suriyeliler'in çevreye verdiği rahatsızlık gün be gün artmaya başladı.

Bakanlığın yayınladığı genelgeyle harekete geçen emniyet, İstanbul'da topladığı 46 sığınmacıyı Türkiye'deki 22 farklı kampa gönderdi.

Bakanlık harekete geçti

İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımladı. 81 ile gönderilen genelgeye göre; İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Mersin, Konya, Antalya ve Kayseri gibi şehirlerde dilencilik yapan yaklaşık 30 bin Suriyeli toplanıp 22 farklı ildeki kamplara gönderilecek.

İstanbul'da operasyon

Bu kapsamda İstanbul'da dilenen sığınmacıların toplanması için önceki gün düğmeye basıldı. Arapça bilen tercümanların desteklediği polis ve zabıtadan oluşan ekip, önce Beyoğlu Taksim ve Fatih Aksaray olmak üzere birçok noktada dilenen sığınmacıları topladı.

Toplama operasyonu devam edecek

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen bazı sığınmacılar, çığlıklarla kendilerini yerden yere attı. Ancak sonuç değişmedi. Dilenen 46 sığınmacı, 6 polis eşliğinde otobüslerle başta Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere Türkiye'deki 22 farklı kampa gönderildi. Toplama operasyonu devam edecek. (Kaynak: Sabah)