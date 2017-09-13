Bakanlıktan şehit cenazeleri için 'tekbir' talimatı

İçişleri Bakanlığından, 81 ilin valiliğine gönderilen "Şehitlerin Cenaze Törenleri" konulu yazıda asker cenazelerinde ihtiram yürüyüşünün Itri'nin "Segâh Tekbiri" ile yapılacağı ifade edildi.

Bakanlık yazısında, "Şahs-ı manevilerine, ailelerine ve milletimize ait kahramanlıklarının sağladığı üzerimizdeki sorumlulukları bizim için ebedidir" denildi. Yazıda, asker cenazelerinde ihtiram yürüyüşünün Itri’nin "Segâh Tekbiri" ile yapılacağı belirtildi. Ayrıca, asker cenazelerinde 'Tİ' işaretinin verilmemesi, saygı duruşunda herhangi bir çalgı aleti çalınmayarak sessizlik sağlamak suretiyle icra edilmesinin esas olduğu kaydedildi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Şehitlerle ilgili törenlerin de milli ve manevi değerimize medeniyet köklerimize uygunluğu bu sorumluluğun ve önemin ana unsurudur. Şehitlerimizin gazilerimizin ve kahramanlıkları ile iftihar ettiklerimizin de törenleri bizim için ayrıcalıklıdır. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı mensubu her rütbe ve görevdeki muvazzaf ve yükümlülerden şehitler ile güvenlik korucularından şehitleri, ebedi yolculuklarına uğurlarken törenlerde 'Tİ' işaretinin verilmemesi, saygı duruşunda herhangi bir çalgı aleti çalınmayarak sessizlik sağlamak suretiyle icra edilmesi esastır.

Şehitliğin maneviyatına ve milletimizin gönlündeki yerine uygun olarak şehit cenazelerinde ihtiram yürüyüşü Itri’nin "Segâh Tekbiri" ile yapılacaktır. Vefatları halinde tören yapılan diğer İçişleri Bakanlığı mensupları için de aynı usul ve esaslara uyulacaktır."

İlk kez 29 Ağustos'ta çalınmıştı

Itri’nin 'Segâh Tekbiri' ilk kez 29 Ağustos 2017'de Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç'in cenazesindeki ihtiram yürüyüşünde Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından çalınmıştı.