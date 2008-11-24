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Yaşam

Bakanlıktan ödev sitelerine savaş

MEB, ödevlerini internet sitesinden indiren öğrencinin peşine düştü. Ödev sitelerini mercek altına alan bakanlık, ‘Kopyala yapıştırcı’ öğrenciye de zayıf not

24 Kasım 2008 02:00

MEB, ödev ve araştırmasını internet sitesinden indiren öğrencinin peşine düştü. Ödev sitelerini mercek altına alan bakanlık, ‘Kopyala yapıştırcı’ öğrenciye de zayıf not ve disiplin cezası uygulayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ödev ve araştırmalarında son dönemde sıkça başvurduğu “internetten kopyala-yapıştır” yöntemine karşı harekete geçti. Okul yönetimleri ve öğretmenlerden gelen şikayetlerin artması üzerine internet üzerinden ödev hazırlayan öğrencilerle ilgili yaptırımlar uygulanmaya hazırlanıyor. Bakanlık internetten ücretli yayın yapan ödev sitelerinin hukuki yapısını da incelemeye aldı.

Yapılan incelemede ödev sitelerinde binlerce konuda her türlü ödevin bulunduğu belirlendi. Bakanlığın uygulamayı düşündüğü yaptırımlar arasında, sitelerden emek harcamadan ödev satın aldıkları belirlenen öğrencilere zayıf not verilmesi ve “kopyala-yapıştır” yöntemini alışkanlık haline getirenlere yönelik disiplin cezası verilmesi de yer alıyor.

Bakanlık ayrıca sayıları yüze yaklaşan “hazır ödev” siteleriyle ilgili hukuki inceleme de başlattı. Bakanlık hukuki inceleme sonunucuna göre bu sitelere erişimin engellenmesi için gerekirse mahkemelere dava da açacak.

Tembelliğe alışıyorlar

MEB yetkilileri, “hazır ödev” sitelerinin öğrencileri tembelliğe alıştırdığını belirterek şunları söylediler: “Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu konuda öğretmenlere büyük sorumluluk düşüyor. İşin ilginç yanı, öğretmenler de internete girip, kendi yapmaları gereken planları kopyaladılar önce. Daha sonra da öğrencilere yönelik ödev siteleri ile kolaycılık ortaya çıktı. Burada asıl sorun etik ilkeler ve öğrencilerin tembelliğe sevk edilmesidir.”

Google karşı çıkmıştı

Dünyaca ünlü arama motoru “Google”, tüm dünyada öğrencilere hazır ödev ve tez pazarlayan sitelerin ilanlarını kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Ödev siteleri Türkiye'de yıllık 20 YTL ile 30 YTL arasında ücretlerle hizmet veriyor. Ödev sitelerinde her dersin

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