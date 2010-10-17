-BAKANLIKTAN KURBAN UYARISI ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Yaklaşan kurban bayramı öncesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan sağlık sertifikasına sahip olmayan kurbanlık hayvanlarla ilgili uyarı geldi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, ''Şunu açıklıkla söylüyorum. Kurban bayramı öncesinde Anadolu'dan hiçbir besicimiz, celebimiz, tüccarımız sağlık sertifikası olmadan Boğaz köprüsünden öbür tarafa hayvan geçiririm diye düşünmesin'' dedi. Aydemir, ''sağlıklı olmayan hiçbir sürüyü geçirmeyeceğiz, pazar vermeyeceğiz, kestirmeyeceğiz'' diye konuştu. Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Aydemir, kurban bayramı öncesinde Türkiye'de hayvan hareketleri yönünden aldıkları tedbirler bulunduğunu söyledi. Bu tedbirlerin Trakya Bölgesi'nin Şap hastalığından ari hale getirilmesi ve bu durumu korumak istemelerinden kaynaklandığını belirten Aydemir, Trakya Bölgesi'ne Dünya Hayvan Sağlık Teşkilatı tarafından 2010 yılı Mayıs'ında Şap'tan Arilik Belgesi aldığını hatırlatarak, bu durumu korumak için birçok teknik tedbir almak zorunda olduklarını ve bu tedbirleri aldıklarını söyledi. Trakya Bölgesi'ndeki 500 bin sığır, 1 milyonun üzerindeki koyun ve keçinin hastalıktan korunmasının temel hedefleri olduğunu belirten Aydemir, ''Yıllardır uğraştık hastalıktan ari bir şap, şaptan ari bir Trakya oluşturduk. Ve bunu korumak için de geri adım atmamız söz konusu olamaz. Bu tedbirlerin arkasında durmak durumundayız ve kamuoyunun, tüm besicilerimizin, hayvan yetiştiricilerimizin bu konuda hassas davranmalarını, bizi anlayışla karşılamalarını bekliyoruz. Bu konuda tüm il ve ilçe teşkilatlarımız talimatlandırılmıştır. Gerekli tedbirler alınmıştır. Lütfen hiçbir besicimiz, hiçbir hayvan yetiştiricimiz bizden aksini uygulamamazı beklemesin'' dedi. Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle Trakya'ya yeterince kurbanlık sığır ve koyun getirdiklerini belirten Aydemir, ''İstanbul'un nüfusunun yüzde 60'ını barındıran Avrupa yakasında, yani Trakya kesimindeki vatandaşlarımız pazarda yeterince koyun ve sığır bulabileceklerdir. Ve ora halkı ciddi olarak bunu uygun fiyata alacaktır'' dedi. Bunun Anadolu'daki kurbanlık fiyatlarının ateşini de düşüreceğini belirten Aydemir, zira 8-9 milyonluk İstanbul'un Avrupa yakasının uygun fiyata kurbanlık bulmasıyla arz açığının kapanmış olacağını anlattı. -AYDEMİR'DEN UYARI- ''Şunu açıklıkla söylüyorum. Kurban bayramı öncesinde Anadolu'dan hiçbir besicimiz, celebimiz, tüccarımız sağlık sertifikası olmadan Boğaz Köprüsü'nden öbür tarafa hayvan geçiririm diye düşünmesin'' diyen Aydemir, sağlıklı olmayan hiçbir sürüyü karşı tarafa geçirmeyeceklerini, pazar vermeyeceklerini ve kestirmeyeceklerini kaydetti. Aydemir, ''Şunu açıklıkla, üzerine basa basa ifade ediyorum. Hiçbir hayvan popülasyonu, hiçbir celep tarafından getirilmeye yeltenilmesin. Kesinlikle Anadolu yakasında durduracağız. Avrupa yakasına sokmayacağız. Bizim denetimimiz dışında, benim il ve ilçe teşkilatlarımın haberi olmadan, sağlık sertifikası, nakil belgesi olmadan, gerekli sağlık kurallarına uyduğu belirlenmeyen hiçbir kamyondaki kurbanlık koyunu, sığırı boğaz köprüsüne sokmayacağız. Karşı tarafa geçirmeyeceğiz'' dedi. Bu konuda tüm ilgili kuruluşların bilgilendirildiğini ifade eden Aydemir, ''bunu tüm kamuoyunun, özellikle tüm celeplerimizin, hayvan tüccarlarımızın bilmelerini istiyorum. Boşuna oralarda yorulmasınlar. Geçirmeyiz. Yanlışlıkla geçtiğini tespit edersek hemen geri göndeririz'' diye konuştu.