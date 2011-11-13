-Bakanlıktan Kozinoğlu açıklaması ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Adalet Bakanlığı, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Kasım 2011 tarihli ve 2011/6951 sayılı Ölüm Muayene ve Otopsi Tutanağına göre ''Doktor tarafından ceset üzerinde elle yapılan yoklamada herhangi bir kırık, darp veya cebir izine rastlanmadığı belirlenmiştir'' açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün yazılı ve görsel medyada yayımlanan ''Kozinoğlu cezaevinde yaşamını yitirdi'' başlıklı haberlerle ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamaya göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 10 Mart 2011 tarihli ve 2011/20 sorgu sayılı tutuklama müzekkeresine istinaden tutuklanarak Silivri 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna konulan, Kaşif Kozinoğlu'nun; ''dün bulunduğu odanın acil butonuna basılması üzerine derhal görevli personel tarafından saat 18:16'da odasına girildiği ve Kaşif Kozinoğlu'nun odada yatar vaziyette olduğu ve fenalaştığının görüldüğü'' ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Oda arkadaşının beyanına göre; Kozinoğlu'nun uzun süreli ve ağır spor yaptıktan sonra duş alıp odasına geldiğinde yatağında fenalaştığı ve tansiyonunun yükselmesi nedeniyle kendisine dilaltı hapı verildiği ve bu sebeple acil butonuna basarak görevlileri durumdan haberdar ettikleri anlaşılmıştır. Kozinoğlu saat 18:18'de odasından sedyeyle alınmış ve aynı anda 112 Acil Servise bilgi verilerek ambulans gönderilmesi istenmiştir. Kaşif Kozinoğlu, saat 18:24'te mahkum kabul birimindeki revire getirilmiş, bu esnada kişinin bilincinin açık olduğu ve rahat nefes alıp verebildiği gözlenmiştir. 18:37'de ambulansın gelmesi üzerine bu araçtaki sağlık personelince mahallinde vakit geçirilmeksizin kendisine müdahale edilmiş, 18:47'de ise ambulansa konularak Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ambulans saat 19:15'te hastaneye giriş yapmış, acil doktoru ve dahiliye uzmanının tüm müdahalelerine rağmen Kozinoğlu saat 19:30'da yaşamını yitirmiştir. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 12 Kasım 2011 tarihli ve 2011/6951 sayılı Ölüm Muayene ve Otopsi Tutanağına göre; doktor tarafından ceset üzerinde elle yapılan yoklamada herhangi bir kırık, darp veya cebir izine rastlanmadığı belirlenmiştir. Müteveffa, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir.''