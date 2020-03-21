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Koronavirüs

Bakanlıktan Koronavirüs önlemleri: Teknoparklarda iki ay kira alınmayacak

21 Mart 2020 16:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira alınmayacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Koronavirüs salgın riski nedeniyle aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik” ifadelerini kullandı. 



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