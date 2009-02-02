Bakanlıktan içki uyarısı!

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim öğrencilerine yönelik, üniversiteleri tanıtmak amacıyla düzenlenen tanıtım programlarında içkili eğlenceler düzenlenmesinin öğrencilerin psikolojisini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle okul yönetimlerine tedbir alınması konusunda genelge gönderdi.



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü: 26/12/2008 tarih ve 13081sayılı “Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları” Konulu 2008/87 Nolu Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının 06.12.2008: tarihli ve 2179 sayılı yazıları ekinde alınan ihbar mektubu üzerine tüm illere gönderilen genelgede:



Bakanlığa intikal eden bilgilerden, bazı üniversitelerin kendi üniversitelerini tanıtmak amacıyla düzenlemiş oldukları tanıtım programlarında, ortaöğretim öğrencileri açısından uygun düşmeyen, öğrencilerde psikolojik ve pedagojik anlamda olumsuz etkiler yaratabilecek, gezinin esas amacı dışına yönelik olarak öğrencileri içki içmeye teşvik edici içkili eğlenceler düzenlenmesi gibi uygulamalarda bulundukları, bu durumun çok sayıda Öğrenci ve velileri rahatsız ettiğinden hareketle üniversiteleri tanıtım amacıyla, düzenlenen programlarda:



—Tanıtım gezilerinin; eğitimin bir parçası ve devamı niteliğinde olduğu öğrencilere özellikle anlatılarak, gezi programlarında öğrenciye uygun olmayan davranışlardan kaçınılması gerektiğinin vurgulanması,



—Tanıtım programına katılacak öğrencilerimizin mutlaka yönetici veya rehber Öğretmenler nezaretinde katılmalarının sağlanması,



—Tanıtım programı öncesi, program süresi ve program sonrasında öğrencilerimizin davranışlarını olumsuz yönde etkileyecek ortam ve davranışlardan uzak tutulması,



—Tanıtım programının amacı dışına çıkmamasına özellikle özen gösterilmesi,

Konularında gerekli titizliğin gösterilmesi ve okul idarelerinin gerekli tedbirleri alması gerektiğini tüm yetkililer bildirildi.



Aksi davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı da hatırlatıldı.

