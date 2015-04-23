Bakanlıktan hâkim ve savcılara: Polis, zabıta ya da gardiyan kılığında terör eylemleri düzenlenebilir!

T24

Adalet Bakanlığı'ndan hâkim ve savcılara bugün gönderilen SMS’te terör eylemi uyarısı yapıldı. SMS’te, zabıta, polis ya da infaz koruma memuru kılığında terör eylemleri gerçekleştirilebileceği şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Bakanlıktan hâkim ve savcılara gönderilen SMS’te şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızca, zabıta, polis ya da infaz koruma memuru kılığında terör eylemleri yapılabileceği belirtilmiştir. Buna istinaden istinaden gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

İki DHKC’linin avukat kılığına girerek Çağlayan Adliyesi’nde Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı öldürmesi, adalet saraylarındaki güvenlik önlemlerini gündeme getirmişti.

Avukatlar üst aramasına tepki göstermiş, Çağlayan Adliyesi girişindeki kriz, baro başsavcılık görüşmesinin ardından çözülmüştü.