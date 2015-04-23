T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanlıktan hâkim ve savcılara: Polis, zabıta ya da gardiyan kılığında terör eylemleri düzenlenebilir!

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı öldürülmesi adliyelerdeki güvenlik önlemlerini gündeme getirmişti

23 Nisan 2015 19:58

T24

Adalet Bakanlığı'ndan hâkim ve savcılara bugün gönderilen SMS’te terör eylemi uyarısı yapıldı. SMS’te, zabıta, polis ya da infaz koruma memuru kılığında terör eylemleri gerçekleştirilebileceği şüphesinin bulunduğu belirtildi.

Bakanlıktan hâkim ve savcılara gönderilen SMS’te şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımızca, zabıta, polis ya da infaz koruma memuru kılığında terör eylemleri yapılabileceği belirtilmiştir. Buna istinaden istinaden gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

 

İki DHKC’linin avukat kılığına girerek Çağlayan Adliyesi’nde Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı öldürmesi, adalet saraylarındaki güvenlik önlemlerini gündeme getirmişti.

Avukatlar üst aramasına tepki göstermiş, Çağlayan Adliyesi girişindeki kriz, baro başsavcılık görüşmesinin ardından çözülmüştü.

 

ETİKETLER

adliyebakanlıkadalet bakanlığıhakimsavcıhaber

İlgili Haberler

İstanbul Barosu ile Başsavcılık, Çağlayan’da avukatların aranmasıyla ilgili görüşecek

Ümit Kocasakal: Çağlayan'da yaşananlar adliye tarihinde bir ilk

Çağlayan Adliyesi'nde Başsavcıvekili'nden kadın avukata: Aramada ötmeyecek iç çamaşırı giyin!

İstanbul Adliyesi'nde avukatların üstlerinin aramasına tepkiler sürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24