Bakanlıktan gümrükte bekleyen 100 bin araç için ek süre

Ticaret Bakanlığı, yılın son 6 ayında üretilen ve gümrüklerde bekleyen 100 bin otomobilin 30 Haziran 2019'a kadar gümrükten çekilmesine izin verdi.

Satışları yaklaşık yüzde 50 düşen otomobil sektöründeki kriz üzerine Ticaret Bakanlığı, gümrük esnekliği sağladı. Bakanlık, gümrüklerde bekleyen 100 bin otomobil için 6 ay ek süre verdi. Emre Özpeynirci‘nin Hürriyet’teki haberine göre, gümrüklerde bekleyen ve 31 Aralık’a kadar çekilmesi gereken 2.5 milyar dolar tutarındaki 100 bin otomobilin oluşturduğu maddi yükten dolayı sıkıntıda olan otomotivcilerin istediği oldu.

Ticaret Bakanlığı bu yılın son 6 ayında üretilen otomobillerin 30 Haziran 2019’a kadar gümrükten çekilmesine izin verdi. Bu yöndeki düzenleme 24 Kasım’da gümrüklere gönderildi. Bakanlık böylece hem otomotiv sektörüne nefes aldırdı hem de yıl sonunda oluşabilecek 2.5 milyar dolarlık cari açığa engel oldu.

Ek maddi külfetten kurtulan otomotivciler de iç pazarda satamayacakları otomobilleri ihraç etmenin yollarını arayacak.

Haberin tamamı için tıklayın.