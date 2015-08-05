Bakanlıktan 'dershane' yönetmeliği geliyor

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dershanelerin kapatılmasını içeren yasadaki bazı maddelerle ilgili verdiği iptal kararı sebebiyle sektör temsilcileriyle ve hukukçularla bir araya geldiklerini, karar ile ortaya çıkan boşluğun bir idari düzenleme ile giderilebileceği kanaatine vardıklarını söyledi.

Bakan Nabi Avcı, Limak Ambassadore Boutique Hotel’de düzenlenen Sürücü Eğitimi ve Sınav Süreçlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Avcı, AYM’nin dershanelerin kapatılmasını öngören düzenlemeyi iptal etmesini değerlendirdi.

AYM'den gerekçeli karar: Okul dışı alternatifler sağlanmadan dershaneleri kapatmak teşebbüs özgürlüğüne aykırı!

Avcı, AYM’nin kararını göz önüne aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“AYM’nin kararı ile ortaya çıkan boşluğun bir idari düzenleme ile giderilebileceği kanaatine vardık. Bu idari düzenlemeyi de sektör temsilcileriyle görüşerek oluşturduk. Bununla ilgili yönetmeliğimizi gerekçeleri ile birlikte bu hafta içinde yayımlayacağız. Yönetmelik yayınlandığı zaman bütün AYM’nin gerekçeleri ve bizim yaptığımız düzenlemelerin hangilerinin nasıl karşılık geldiğini hep birlikte göreceğiz. Şu anda mevzuatımızda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunumuzda ve ona dayalı olarak tutulmuş olan yönetmeliklerimizde ‘dershane’ diye bir kurum yok. Hukuki boşluk derken kastettiğimiz de bu. Dolayısıyla yasa ve yönetmeliklerde olmayan ama fiilen bugün daha önceki düzenleme nedeniyle 1 Eylül’e kadar faaliyetlerinin devam etmesi öngörülmüş olan dershanelerin dönüşebileceği ve Anayasa Mahkemesinin kararında da işaret edilen genişlikte bir nevi çözüm üretmiş oluyoruz. Bunu da sektörle görüşerek yaptık. Dolayısıyla yönetmelik yayınlandığı zaman halen dönüşmemiş olan kurumlarımız da bu yasal çerçevede faaliyetlerini sürdürecektir.”

Öğretmenlerin rotasyonu

Rotasyona tabi öğretmenlerin atanmasına yönelik ise Avcı, “Yapılan müracaatları değerlendirdik. Rotasyona tabi olan veya herhangi bir nedenle rotasyon dışında kalması öngörülebilecek bütün öğretmenlerimizin durumlarını içeren bir simülasyon yaptık. Bunun neticesinde aslında rotasyonla amaçladığımız eğitsel hedefler bu simülasyondan çıkmıyor. O nedenle bu konuyu Başbakanımıza da arz ettim, Başbakanımızın tavsiyeleri ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda rotasyon uygulanmamasına karar verdik” ifadelerini kullandı.