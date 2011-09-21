-Bakanlıktan "10 numara yağ" tebliği ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Maliye Bakanlığı, ''10 numara'' yağ sorununa çözüm için yaptığı vergi düzenlemesinin ardından, Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile tecil-terkin uygulamasına paralel olarak, teminatlara ilişkin bazı düzenlemelere gitti. Buna göre, tiner üretmek amacıyla solvent alan imalatçılar için getirilmiş bulunan indirimli vergi uygulamasında tecil-terkin sistemindeki uygulamaya paralel olarak, teminat ve bu teminat için gecikme faizi alınması ile bu teminata ilişkin yüzde 5 oranında indirimli teminat uygulaması getirildi. Ayrıca madeni yağ veya yağlama müstahzarı üretiminde kullanılmak üzere yurt içerisinden düşük vergili baz yağ alınmasını sağlayan uygulamada alınacak teminatın belirlenmesinde hesaplanacak gecikme faizinin de bu teminata dahil edilmesi de kararlaştırıldı. Maliye Bakanlığının 21 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Kararname kapsamında teslim edilecek mallar (solventler) için ödenen ÖTV tutarı ile söz konusu malların normal teslimlerinde uygulanan ÖTV tutarı arasındaki fark ve bu farkın 12 aylık gecikme faizinin tutarı toplamı kadar teminat alınması uygun görüldü. Buna göre, söz konusu Kararname kapsamında teslimin yapıldığı döneme ait beyanname ile birlikte satıcının bağlı olduğu vergi dairesine teminat verilecek. Genel ve özel bütçeli idareler ile il özel idareleri ve sermayesinin yüzde 51'i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşların bu kapsamda yaptıkları mal teslimlerinde veya mal alışlarında teminat aranmayacak. Öte yandan, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim raporlarında söz konusu uygulama kapsamında Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yukarıda belirlendiği şekilde hesaplanan teminat tutarının yüzde 5' i kadar teminat verilmek suretiyle bu uygulama uyarınca mal teslimi yapılabilecek. İndirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden mükelleflerin teslim ettikleri mal miktarı için yüzde 5 oranında teminat verilmek suretiyle Kararname uygulamasından yararlanılabilecek. ÖTV listesinin (B) cetvelinde yer alan solvent türlerinden, white-spirit ve toluengibi malları tiner üretiminde kullandığını tevsik edemeyen(belgelendiremeyen) imalatçılar Kararname uygulaması kapsamında yüzde 5 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanamayacak. İmalatçılar, indirimli teminattan yararlanabilmek amacıyla bir dilekçe ekine ekleyecekleri söz konusu raporların birer örnekleri ile bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuracaklar. Bu başvuru üzerine, vergi dairesi ÖTV mükellefi satıcıların vergi dairelerinden söz konusu raporlar uyarınca Kararname uygulaması kapsamında gerçekleşen kullanım miktarlarına dair teyit alarak, imalatçıların indirimli teminattan yararlanabilecekleri azami miktarı hesaplayacak ve yüzde 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu'nu düzenleyerek imalatçılara verecek. İmalatçılar, ÖTV mükelleflerine bu formu ibraz ederek işlem yaptırmak suretiyle indirimli teminattan yararlanabilecek. Söz konusu formun ilgili bölümleri mal teslimi sırasında teslim yapılan miktarla sınırlı olmak üzere, ÖTV mükelleflerince doldurulup kaşe tatbik edilerek imzalanacak. Bu şekilde kayıt düşülen belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası ÖTV mükellefine verilecek. Diğer yandan, indirimli teminattan yararlanabilecek olan imalatçıların, Kararname kapsamında kullanacakları malları doğrudan ithal etmeleri halinde, vergi dairesinden alınan formu gümrük idaresine ibraz etmek suretiyle ithal ettikleri mal miktarı için yüzde 5 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirmeleri mümkün olacak. Söz konusu formun ilgili bölümleri ithalat sırasında ithal edilen miktarla sınırlı olmak üzere, gümrük idaresince doldurulup mühür tatbik edilerek onaylanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen belgenin imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası gümrük idaresine verilecek. Öte yandan, ithalde alınan teminatlar yeniden düzenlenerek, bu teminatların alımına ve çözümüne yönelik kullanılan bilgi formlarında da değişiklikler yapıldı. -Tecil-Terkin uygulaması ve YMM raporlarına ilişkin yapılan değişiklikler- Tebliğde, sanayicileri teşvik amacıyla düzenlenmiş bulunan tecil-terkin sistemi ile söz konusu indirimli vergi uygulamaları için ilgili vergi dairelerine ibraz edilecek olan Yeminli Mali Müşavir (YMM) üretim tasdik raporlarında bulunması gereken bilgilere yer verildi ve YMM'lerin bu raporlarla ilgili sorumluluklarının hatırlatılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, örneğin tecil-terkin uygulamasında imalatçılar tecil işleminin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın mart ayı sonuna kadar uygulama kapsamındaki kullanımın YMM tarafından düzenlenen üretim raporu ile tevsik edilmesi gerekiyor. Bu raporun gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mala ilişkin G.T.İ.P. numarası bilgileri, bu malların stok bilgileri ve imal edilen malın teslim bilgilerini (alıcının vergi kimlik numarası, adı, soyadı veya unvanı, teslim edilen malların G.T.İ.P. numarası itibarıyla miktarı, tutarı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenecek bilgileri) kapsaması zorunlu olacak. YMM'ler, yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalar, hesaplanacak gecikme faizi ve zamlarından mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklar. Usulüne uygun düzenlenen raporun ibrazı ve uygulama kapsamında hesaplanan vergiden tecil edilen kısım düşüldükten sonra kalan tutarın ödenmiş olması halinde terkin işlemi yapılacak.