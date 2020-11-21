Bakanlıktaki müsteşar ve danışman odalarına 'süper lig' ve 'film' paketleri satın alınmış

Bir bakanlık, “Görev ve yetki alanımızla ilgili, misafirlerimiz oluyor” savunmasıyla bakan, müsteşar ve danışman odalarındaki televizyonlar için “süper lig”, “film” ve “şampiyonlar” paketleri satın aldı.

BirGün’den Nurcan Gökdemir imzalı habere göre, Sayıştay denetçileri, bir bakanlıktaki denetimleri sırasında bakan ve müsteşar makam odaları ile danışman odalarındaki televizyonlara “sporsever, belgesel, çocuk, müzik ve eğlence, haber ve dünya paketleri” ile “süper lig”, “film” ve “şampiyonlar” paketleri satın alındığını ve bunların abonelik bedellerinin de bütçeden ödendiğini tespit etti.

Bu tespit üzerine başlayan hesap yargılaması sonucunda ortaya çıkan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesi kararlaştırıldı. Ancak sorumlulardan biri olan özel kalem müdürü kararı temyiz edince yeniden yargılama yapıldı ve bu kez yapılan savunma kabul edilerek kamu zararı oluşmadığına, bedelin tahsil edilmesine gerek olmadığına karar verildi.

Bütçe Kanunu’nun bu tür harcamaları uydu haberleşme gideri olarak değerlendirdiği belirtilerek yargılama sorumlular lehine sonuçlandı.