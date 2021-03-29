Bakanlıklardaki basın müşavirleri de “başkanlık” talep etti; İletişim Başkanı isteğe “olumlu” bakmadı

Bakanlıklarda görevli basın müşavirleri de İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi makamlarının başına “başkanlık eklenmesini” istedi. Altun’un ise müşavirlerden gelen bu isteğe “olumlu bakmadığı” belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu’nun haberine göre, Altun’un her hafta bakanlıklarda görevli basın müşavirleriyle yaptığı toplantıda müşvirlerin, Altun’a, “Siz, gerek genel politikada gerekse İletişim Başkanlığı’nda aktif rol üstleniyorsunuz. Bizim de bakanlıklarda ‘basından sorumlu başkan” makamı oluşturulabilir. Böylece biz de ‘başkan’ olarak gerek bakanlıkların icraatlarının kamuoyuna duyurulmasında gerekse genel siyasette daha aktif olabiliriz” önerisinde bulundukları kaydedildi.

Altun’un “müşavirlerden gelen bu istek karşısında hem şaşırdığı hem de bu isteğe kızıp olumlu bakmadığı ileri sürüldü. Altun’un da müşavirlere, “Görevinizde aktif olmak istiyorsanız, bunun başkanlık makamıyla bağdaştırmak ne kadar doğru? Görevinizi müşavir olarak da yerine getirebilirsiniz. Bakanlıkların icraatlarını kamuoyuna düzgün bir şekilde aktarmak zaten sizin görev tanımınız içinde yer alıyor. ‘Başkanlık’ olarak yeni bir makam oluşturulduğunda da görev tanımınızda bir değişiklik olmayacağından, beklentiniz nedir?” şeklinde karşılık verdiği ifade edildi.