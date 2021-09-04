Bakanlıklar “Görev alanımıza girmiyor” dedi, gri pasaport skandalıyla ilgili sorular yanıtsız kaldı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin gri pasaport ile Almanya’ya gitmelerine aracılık ettiği kişilerin Türkiye’ye geri dönmemesi ile ortaya çıkan ve diğer pek çok AKP’li belediyelere de sıçrayan “hizmet damgalı pasaport ile insan kaçakçılığı” iddialarının üzerinden aylar geçti. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nca başlatıldığı duyurulan soruşturmaların hangi aşamada olduğu bilinmiyor. Söz konusu skandalla ilgili iddialarla ilgili Dışişleri Bakanlığı “görevim değil” derken, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’nü işaret etti. “İnsan kaçakçılığı” iddialarına yönelik sorular yanıtsız bırakıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP'li Tekin Bingöl, bakanlıklardan gelen yanıtların, AKP’li belediyelerin devlet pasaportu ile yaptığı insan kaçakçılığına göz yumulduğunu ispatladığını kaydetti. Bingöl, “Sözde bu alanda altı aydır başlatılan bir soruşturma var ama bir adım yol alabilmiş değiller. İçişleri Bakanlığı, 2002’den itibaren dağıtılan hizmet damgalı pasaportlarının sayısını dahi bilmiyor. Bir tarihe kadar EGM ve sonrası için de nüfus müdürlüklerini işaret etmekle yetiniyorlar. Daha bu kurumların İçişleri Bakanlığı’na bağlı olduğundan haberleri yok” dedi.

"Zamana yayarak soruşturmaları çürütüyorlar"

Bingöl, Pasaport Kanunu’ndaki görevlerin net olduğuna dikkat çekerek “Kanundaki görev tanımı, ‘Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığı’nca verilir. İçişleri Bakanlığı’nın muvafakati ve Dışişleri Bakanlığı’nın vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de verilebilir’ diyor. Açık hükme rağmen Dışişleri, ‘Benim görev alanımda değil’ diyebiliyor. İçişleri ve Dışişleri’nin bu ciddiyetsizliği gösteriyor ki AKP döneminde verilen pasaport ile devlet kontrolünde yurt dışına kaçırılanların sayısı ortada yok. Zamana yayarak soruşturmaları çürütüyorlar. AKP’li belediyelerin yaptıkları insan kaçakçılığının üzeri örtülüyor” diye konuştu.