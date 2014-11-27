Bakanlık, 'zehirleyen ayakkabılar'ın fotoğraflarını paylaştı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kanserojen madde ihtiva eden ayakkabıların fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık açıklamasında, söz konusu ürünlerden alanların 175 numaralı hattı aramaları istendi. Bakan Nurettin Canikli de, tahlile gönderilen ayakkabılar ile ilgili kesin sonuçları bir kaç gün içinde açıklayacaklarını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erenköy Gümrük Müdürlüğüne bağlı bir antrepodan, imha edilmek üzere sevk edilen ayakkabılarla ilgili ithalat denetimini yapan kuruluşla temasa geçildiği bildirildi.

Gerekli testlerden geçemeyen ve iç piyasaya sürülmemesi gereken ayakkabıların marka ve modelleri ile görsellerinin tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ayakkabılara ilişkin görseller, tüketicilerimizi bilgilendirmek amacı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu ürünlerden satın alan veya herhangi bir satıcıda satışa sunulduğunu gören tüketicilerimiz, Bakanlığımız 'www.tuketici.gov.tr' adresindeki 'Tüketici Şikayetleri' linkinden veya 'ALO 175 Tüketici Şikayet Hattından' Bakanlığımıza şikayette bulunabilirler. Bakanlığımızın konuya ilişkin denetimleri yoğun olarak devam etmekte olup, denetimler hızla sonuçlandırılacak ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."

'Tamamen çökerteceğiz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, söz konusu ayakkabıların loboratuvarlara gönderildiğini ifade ederek "O ayakkabılardan alanlar bize getirip; tahlile göndeririz. Mağduriyetlerini de gidereceğiz. O ayakkabıların üzerinde markalar var. Ancak, gerçek marka mı değil mi bu ortaya çıkarılacak.

Kesin sonuçları bir kaç gün içinde kamuoyuna açıklayacağız. O firma veya firmaların, gümrük ile ilgili tüm faaliyetlerini mercek altına alıyoruz. Ayrıca orda sorumlu olan yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve soruştuma yapıyoruz. Tamamen çökertme amacı ile soruşturma yapıyoruz." dedi. Bakan Canikli ayrıca, anterpo sistemi ile ilgili de önemli bir değişiklik yapılacağını açıkladı.

Bu ürünleri alanlar ‘Alo 175'i arasın

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, gerekli testlerden geçemeyen ve iç piyasaya sürülmemesi gereken ayakkabıların marka ve modelleri ile görselleri paylaştı. Bakanlık, söz konusu ürünlerden satın alan veya herhangi bir satıcıda satışa sunulduğunu gören tüketicilerin ALO 175 arayarak şikayette bulunmasını istedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "Erenköy Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı bir antrepodan imha edilmek üzere sevk edildiği halde eski ayakkabılarla değiştirildiği belirlenen ayakkabılarla ilgili olarak ithalat denetimini yapan kuruluş ile temasa geçilmiş; gerekli testlerden geçemeyen ve iç piyasaya sürülmemesi gereken ayakkabıların marka ve modelleri ile görselleri tespit edilmiştir. Söz konusu ayakkabılara ilişkin görseller tüketicilerimizi bilgilendirmek amacı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Söz konusu ürünlerden satın alan veya herhangi bir satıcıda satışa sunulduğunu gören tüketicilerimiz Bakanlığımız www.tuketici.gov.tr adresindeki 'Tüketici Şikayetleri' linkinden veya ALO 175 tüketici şikayet hattından Bakanlığımıza şikayette bulunabilirler. Bakanlığımızın konuya ilişkin denetimleri yoğun olarak devam etmekte olup, denetimler hızla sonuçlandırılacak ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır."