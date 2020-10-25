Bakanlık yeniden harekete geçti;  Kartal Şehir Parkı imara açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Kartal Şehir Parkı’nı ortadan kaldıran imar planının mahkemece iptal edilmesine rağmen, dönüşümde ısrarcı olduğu ve yeniden harekete geçtiği ortaya çıktı. Yeniden harekete geçen bakanlık, Kartal Şehir Parkına 17 katlı konutların yapılması, Çavuşlu’daki eski taşocağının ise Millet Bahçesine dönüştürülmesi için yeni imar planı hazırladı.

ANKA’nın haberine göre, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava sonucunda İstanbul 10. İdare Mahkemesi 2018 yılında “Kartal Şehir Parkı”nı ortadan kaldıran imar planı değişikliğini iptal etmişti. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın burası için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Bakanlık, 174 bin 600 metrekare büyüklüğündeki Kartal Soğanlık Mahallesi’nde bulunan “Kartal Şehir Parkı” arazisine karşılık, Çavuşlu Mahallesi’nde bulunan 315 bin metrekare büyüklüğe sahip eski taşocağı arazisini “Millet Bahçesi” olması için imar planı hazırladı.

“Millet Bahçesi” planı ile “Kartal Şehir Parkı” alanını ticaret ve konut alanına açan planı yeniden devreye sokan imar planı, 20 Kasım 2020 tarihine kadar, itirazların alınması için askıda kalacak.

Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nın doğusunda bulunan “Kartal Şehir Parkı” proje alanına yeni plana göre ticaret ve konutların yer aldığı 17 katlı inşaatlar yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu planlama çalışması, daha önce planlama alanına ilişkin Bakanlığımızca onaylanan ve yukarıda özetlenen imar planlarına ilişkin mahkemelerce alınan iptal kararlarının icaplarının yerine getirilmesi sebebi ile hazırlanmıştır." denildi.