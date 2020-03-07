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Bakanlık yalanladı: Lavrov, Erdoğan'a "Seni seviyorum" demedi, "Kravatını seviyorum" dedi

07 Mart 2020 17:28

T24 Dış haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü gerçekleştirilen İdlib gündemli zirve sonrasında yapılan açıklamalar sırasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "I love you Tayyip" dediği iddialarını yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lavrov'un Erdoğan'a bahsi geçen ifadeleri söylediğinin iddia edildiği Yol TV haberini alıntılayarak, "Türk medyasının Lavrov'un sözlerini yanlış anladığını" ifade etti.

Açıklamada Lavrov'un "I love you Tayyip" değil, "I love your tie", yanı "Kravatına bayıldım" dediği belirtildi.

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