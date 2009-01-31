T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bakanlık The Economist’in haberini yalanladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, The Economist Dergisi’nde yer alan "İsrail Gazze için tehdit etmiş" başlıklı haberi yalanladı.

31 Ocak 2009 02:00

Milli Eğitim Bakanlığı, The Economist Dergisi’nde yer alan "İsrail Gazze için tehdit etmiş" başlıklı haberi yalanladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde ve gazetelerin bugünkü nüshasında The Economist Dergisi’nin haberine dayandırılarak verilen "İsrail Gazze için tehdit etmiş" başlıklı haberin gerçek olmadığı bildirildi.

'Külliyen yalan!'

Açıklamada, söz konusu yayınların gündeme getirdiği haberde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Filistin'e yardım kampanyası çerçevesinde düzenlemeyi planladığı resim ve kompozisyon yarışmasının, İsrail'in kendi okullarında sözde "Ermeni soykırım meselesini tartışacağı için iptal ettirdiği" iddiasının yer aldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu derginin haberinin gerçeği yansıtmadığı "külliyen" yalan olduğu vurgulandı. Haberde geçtiği şekliyle her hangi bir şantaj veya tehdidin de söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, bu meselenin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından da gazetecilere bir soru üzerine açıklandığı söylendi.


ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24