Bakanlık The Economist’in haberini yalanladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, The Economist Dergisi’nde yer alan "İsrail Gazze için tehdit etmiş" başlıklı haberi yalanladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde ve gazetelerin bugünkü nüshasında The Economist Dergisi’nin haberine dayandırılarak verilen "İsrail Gazze için tehdit etmiş" başlıklı haberin gerçek olmadığı bildirildi.



'Külliyen yalan!'



Açıklamada, söz konusu yayınların gündeme getirdiği haberde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Filistin'e yardım kampanyası çerçevesinde düzenlemeyi planladığı resim ve kompozisyon yarışmasının, İsrail'in kendi okullarında sözde "Ermeni soykırım meselesini tartışacağı için iptal ettirdiği" iddiasının yer aldığı belirtildi.



Bakanlık açıklamasında, söz konusu derginin haberinin gerçeği yansıtmadığı "külliyen" yalan olduğu vurgulandı. Haberde geçtiği şekliyle her hangi bir şantaj veya tehdidin de söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, bu meselenin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından da gazetecilere bir soru üzerine açıklandığı söylendi.