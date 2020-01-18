Bakanlık, stajyer avukatın beraat ettiği dosyayı gerekçe göstererek avukatlık ruhsatını vermedi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018’de mezun olan Gönenç Hacaloğlu, stajını bitirmesinin ardından İstanbul Barosu’na ruhsat başvurusunda bulundu. Baro Hacaloğlu’na ruhsat verilerek avukatlık yapmasında herhangi bir sakınca görmeyerek, dosyayı Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Ancak Adalet Bakanlığı, Hacaloğlu’nun öğrenci olduğu dönemde hakkında açılan ve birinden beraat ettiği iki soruşturmayı gerekçe göstererek, belgeleri Baro’ya geri gönderdi. Avukatlık hakkının Adalet Bakanlığı tarafından gasp edildiğini söyleyen Gönenç Hacaloğlu, “Hukuksuz bir kararla karşı karşıyayız” dedi.

2014 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde IŞİD yanlısı olduğu ileri sürülen bir grubun öğrencilere saldırmasının ardından 19 kişi gözaltına alınmıştı ve bu saldırının ardından saldırıya uğrayan birçok öğrenci hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu öğrencilerden biri de Hukuk Fakültesi öğrencisi Gönenç Hacaloğlu’ydu. Hacaloğlu hakkında biri ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ olmak üzere 2 soruşturma açıldı. Hacaloğlu, 2911'den açılan davadan beraat etti, diğer soruşturma ise devam ediyor.

Baro sakınca görmedi, bakanlık soruşturmaları gerekçe gösterdi

2018'de mezun olan Hacaloğlu, 6 Kasım 2019 tarihinde avukatlık stajını bitirdi ve İstanbul Barosu’na ruhsat başvurusunda bulundu. Baro yaptığı incelemenin ardından, Hacaloğlu'na avukatlık ruhsatı verilmesinde herhangi bir sakınca bulmayarak, dosyayı Adalet Bakanlığı'na iletti. Adalet Bakanlığı ise yaptığı incelemenin ardından Baro'ya gönderdiği yazıyla Hacaloğlu'na ruhsat verilmesini uygun görmediğini belirtti. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, Muhittin Gönenç, Hacaloğlu’nun, Baro levhasına avukat olarak yazılmasına ilişkin Baro yönetim Kurulu kararı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca uygun bulunmuş ise de hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldığı belirtildi.

"Beraat ettim"

Konuya ilişkin Tükenmez Haber'den Özlem Temena'ya konuşan Gönenç Hacaloğlu, 2014 yılında yaşanan olayda saldırıya uğramalarına rağmen kendisine soruşturma açıldığını belirterek, “Bu olayla ilgili iki soruşturma dosyası vardı, ben bunların birinden beraat ettim. Ancak Adalet Bakanlığı soruşturmayı gerekçe göstererek, ruhsatımı Türkiye Barolar Birliği'ne geri gönderme kararı aldı” dedi.

"Biz saldırıya uğradık, cezayı biz alıyoruz"

Adalet Bakanlığı’na, Avukatlık Yasasını hatırlatan Gönenç Hacaloğlu, “Hakkımda devam eden davada ceza alsam dahi, bu durum avukatlık yapmama engel değil. Üstelik ceza almak çok düşük bir ihtimal. Hukuksuz bir kararla karşı karşıyayız. Biz saldırıya uğradık, cezayı biz alıyoruz” dedi.

Adalet Bakanlığı ne dedi?

Adalet Bakanlığı’nın itiraz dilekçesinde ise, “Adı geçen hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33/a maddesine aykırı olarak toplantı ve yürüyüşe silahla katılma suçundan İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesine Esas: 2017/468 ve aynı yer 31. Asliye Ceza Mahkemesine Esas: 2017/364 sayı ile açılan davalarının derdest olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, adı geçene isnat edilen suçun Avukatlık Kanununun 5/1-a maddesi kapsamında olduğu nazara alındığında bahse konu suçtan iki ayrı kovuşturma altında bulunan adı geçenin avukatlık mesleğine alınması hususundaki kararın sözü edilen kovuşturmaların sonuna kadar bekletilmesine karar verilmesi gerekirken bu aşamada Baro levhasına avukat olarak yazılmasına karar verilmesi yerinde görülmemiştir.

Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süre ile hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzenleme ve bu düzenin işleyişine karşı işlene suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak hali avukatlığa kabulüne engel sayılmıştır. Bu sebeple Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, sözü edilen kararı bir daha görüşülmek üzere gönderilmesi hususunu arz ederim ” ifadeleri yer aldı.

Ruhsat süreci nasıl işliyor?

Avukatlık Ruhsat Sicil işlemleri Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılıyor. 15 günde bir yapılan toplantılarla incelenen dosyalar, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Avukatlar, Baro levhasına yazılma kararı, staj bitim belgesi, Adalet bakanlığı uygun bulma kararı, TBB uygun bulma kararının ardından, Avukatlık Kimlik kartı elde ediyor. Adalet Bakanlığı, adayı uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere Türkiye Barolar Birliğine geri gönderiyor.

Adalet Bakanlığı tarafından avukatlık ruhsatı başvurusu reddedilenler, Türkiye Barolar Birliği'ne yeniden başvuruyor ve dosyalar yeniden inceleniyor.