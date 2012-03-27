Bakanlık: 'Sebze ve meyvelerde ilaç kalıntısı' teknik olarak imkansız

'Sebze ve meyvelerde ilaç kalıntısı'' iddialarının mesnetsiz, abartılı ve teknik olarak imkansız olduğu, yurt içinde tüketilen ve ihraç edilen ürünlerde gıda güvenilirliği açısından endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ''sebze ve meyvelerde ilaç kalıntısı'' bulunduğuna dair haberlerin yer aldığı, söz konusu haberlerde yer alan ''gerçek dışı ve dayanaksız'' iddiaların, kamuoyunda gereksiz endişe ve yanlış anlaşılmalara neden olacağından Bakanlıkça bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Türkiye menşeli taze meyve ve sebzelerin AB'ye ithalatında, giriş noktalarında sistematik olarak kontrole tabi tutulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Söz konusu haberde AB tarafından incelemeye tabi tutulduğu söylenen biber, armut, kabak ve greyfurt gibi sebze ve meyvelerde 2011 yılı ihracatımız 2,4 milyar dolar olup, yapılan bu ihracatta zirai ilaç kalıntısı aranmasına yönelik gerçekleştirilen resmi kontroller sonucunda, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış ve hiçbir resmi şikayet alınmamıştır. Diğer taraftan son yıllarda Rusya Federasyonu ve AB ülkelerine ihraç edilen meyve-sebzelerin, ilaç kalıntısı nedeniyle geri dönmemesi, Bakanlığımızın ortaya koyduğu 'tarladan sofraya' izlenebilirlik mekanizmasının etkinliğinin kanıtıdır.

Bakanlığımızın gıda güvenilirliğine yönelik olarak, hem yurt içi hem de ihracatta, zirai ilaç ve diğer kimyasal kalıntısı için yaptığı takip ve kontroller aynı sıklık ve titizlikle devam etmekte olup, yurt içinde tükettiğimiz ve ihraç ettiğimiz ürünlerde gıda güvenilirliği açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.

Dolayısıyla söz konusu haberlerdeki iddialar; mesnetsiz, abartılı ve teknik olarak imkansızdır. İddialarla ilgili Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda uluslararası kuruluşlar ve ülkeler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Gelişmeler ile ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir.