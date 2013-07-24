Bakanlık, 'sahte gıdacıları' açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt ürünleri üretimi yapan 15 firmanın ürettiği 20 parti üründe, et ürünleri üretimi yapan 4 firmanın ürettiği 4 parti üründe, gıda takviyesi üreten 16 firmanın 19 parti ürününde, bal üreten 6 firmanın 7 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığını tespit etti.

Laboratuvar sonucuyla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş takviye edici gıdaları üreten ve/veya satan 16 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 19 parti ürüne ait bilgiler şöyle:

Firma Adı Ürün Adı Marka Parti/Seri No Profab Kimya Medikal ve Gıda Ltd.Şti. / ADANA Siberian Ginsengli Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) Pro DCX 01.03.2012

01.10.2012 Yonca Baharat ve Gıda Mad.Tic. Hava DEMİRALAY/MERSİN Bitkisel Karışımlı Toz (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine) Yonca Slim7 01.07.2012 Marmara Türk Bitkisel ve Organik Ürünler / İSTANBUL Epimedyumlu Karışık Bitkisel Kapsül (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil ) Marifet Aşk İksiri 001.18.11 HHS Bitkisel ve Sağlık Ürünleri Turizm İnş. Teks.Gıda San.Tic.A.Ş BURSA Dietary Supplement (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine) New FX 15 W67321 Pelit Bal Ürünleri / MERSİN Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) Şahımerdan 05.2014 Nurs Lokman Hekim Bitkisel Ürünler Merkezi/Adana Panax Ginsengli Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi/Sildenafil) Formula 21 01.12.2015 Helin Kör Yusuf Gıda İnş.Kozm.Teks.San. Tic.Ltd.Şti. /MERSİN Epimedyumlu ginsengli bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil) Heli-Jel 20112913020 İntima Gıda Med.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. /İZMİR Ginseng karışımlı bitkisel kapsül (ilaç etkin maddesi / sildenafil) Forever Romance 12.01 Emre Grup Kozmetik Gıda İnş.Tur.Teks.Taş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. /ANKARA Bitkisel karışım set (ilaç etkin maddesi / sildenafil) Gergedan Boynuzu 29112 Bal Sarayı Gıda İmalat Tarım Ürün.Paz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. /KOCAELİ Epimedyumlu karışık bitki macunu (ilaç etkin maddesi / sildenafil) Balsarayı 0001 Kırıntı Baharat Hayvansal Tarımsal Kozmetik Gıda Temizlik Mal. İnş. Elek. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. / KOCAELİ Isırganlı ballı bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil) Kırıntı 0001 Soylu İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL Bitkisel gıda takviyesi

(ilaç etkin maddesi / thiodimetil sildenafil) Titanic Kapsül 001 Elit Naturel Gıda Koz.San.Tic.Ltd.Şti. /MERSİN Bitkisel karışımlı toz

(İlaç etkin maddesi / sibutramine) Yonca Slim 7 01.12.12 Veysi Topuz Gıda Mad.İth.İhr.San.ve Tic.

/MERSİN Epimedyumlu bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil) Themra EPMD20130444020

EPMD20121256020 Sofram Gıda San.Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL Enerji yüklü çikolata (ilaç etkin maddesi / sildenafil) Festal 010 Semi Eterik Yağ San ve Dış Tic. Ltd. Şti/MERSİN Ginseng Karışımlı Bitkisel Kapsül (İlaç Etkin Maddesi /Sildenafil)

Bitkisel Karışımlı Bitkisel Kapsül (Bigman) (İlaç Etkin Maddesi/Sildenafil) Gergedan Boynuzu GR5001

GR10001

Taklit ve tağşiş yaptıkları belirlenen 15 süt ürünleri firması ile 16 ürün, marka ve parti/seri numaraları şöyle:

Firma adı Ürün adı Marka Parti/Seri no Sütkon Gıda Tar. Ürün. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA yağlı tulum peyniri (bitkisel yağ) Demircizade 09/03/13 Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA yağlı yöresel peynir (nişasta) Dorak 31/03/13 Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA yağlı yöresel peynir-bidon tulum peyniri (bitkisel yağ) Dorak 260613A Beydamla Gıda Boya Kim. Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA eritme peyniri (bitkisel yağ) Dr. Tullum 18, 16/04/2013, 197 Beydamla Gıda Boya Kim. Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA eritme peyniri (bitkisel yağ) Peynora 198 MND İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA eritme peyniri (bitkisel yağ) Arınur 1 Ak Gökseller Gıda Süt Mam. Tar. Ürün. Canlı Hayv. Oto Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti./KONYA tam yağlı tulum peyniri (bitkisel yağ) Pınarbaşı 03/10/12 Başyayla Süt Ürün. Gıda Tarım Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti./KARAMAN tulum peyniri (bitkisel yağ) El-Pa 07/02/14 YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR taze kaşar peyniri (bitkisel yağ) Sütana 04/10/12 YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. ġti./İZMİR taze kaşar peyniri (bitkisel yağ) Can 26/03/13 Ararlar Gıda Bes. Yem ve Zirai Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ tereyağı (bitkisel yağ) Arar 9 Azim Toptan Gıda Paketleme/KAYSERİ tereyağı (bitkisel yağ) Azimkar 10413 Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA tereyağı (bitkisel yağ) Balkaymak 4 Özkök Temel Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA geleneksel tereyağı (bitkisel yağ) Çamlıca 4072 Gürel Süt Mamulleri İml.İhr. San.Tic. Ltd. Şti./İZMİR yarım yağlı tava yoğurt (bitkisel yağ ve jelatin) Özgüreller STT: 02/12/2012 Uzun Yaman Kantincilik Gıda Giy. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti/İZMİR tava yoğurt (bitkisel yağ ve jelatin) Sultan Süt 15/11/12 Sütsa Süt Mamülleri-Hakkı Yallıoğlu/ANTALYA süzme yoğurt (bitkisel yağ) Yallıoğlu 15/03/13 Doğansu Canlı Hayvan Süt Ürünleri Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./AĞRI tam yağlı kaymaklı yoğurt (bitkisel yağ) Kadircan 03/05/13

Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 6 bal ürünleri üretimi yapan firma, ürün adı, marka, son tüketim tarihi ile parti/seri numaraları şunlar: