Bakanlık, 'sahte gıdacıları' açıkladı

24 Temmuz 2013 21:24
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt ürünleri üretimi yapan 15 firmanın ürettiği 20 parti üründe, et ürünleri üretimi yapan 4 firmanın ürettiği 4 parti üründe, gıda takviyesi üreten 16 firmanın 19 parti ürününde, bal üreten 6 firmanın 7 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığını tespit etti.
Laboratuvar sonucuyla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş takviye edici gıdaları üreten ve/veya satan 16 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 19 parti ürüne ait bilgiler şöyle:
|
Firma Adı
|
Ürün Adı
|
Marka
|
Parti/Seri No
|
Profab Kimya Medikal ve Gıda Ltd.Şti. / ADANA
|
Siberian Ginsengli Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)
|
Pro DCX
|
01.03.2012
|
Yonca Baharat ve Gıda Mad.Tic. Hava DEMİRALAY/MERSİN
|
Bitkisel Karışımlı Toz (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine)
|
Yonca Slim7
|
01.07.2012
|
Marmara Türk Bitkisel ve Organik Ürünler / İSTANBUL
|
Epimedyumlu Karışık Bitkisel Kapsül (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil )
|
Marifet Aşk İksiri
|
001.18.11
|
HHS Bitkisel ve Sağlık Ürünleri Turizm İnş. Teks.Gıda San.Tic.A.Ş BURSA
|
Dietary Supplement (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine)
|
New FX 15
|
W67321
|
Pelit Bal Ürünleri / MERSİN
|
Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil)
|
Şahımerdan
|
05.2014
|
Nurs Lokman Hekim Bitkisel Ürünler Merkezi/Adana
|
Panax Ginsengli Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi/Sildenafil)
|
Formula 21
|
01.12.2015
|
Helin Kör Yusuf Gıda İnş.Kozm.Teks.San. Tic.Ltd.Şti. /MERSİN
|
Epimedyumlu ginsengli bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil)
|
Heli-Jel
|
20112913020
|
İntima Gıda Med.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. /İZMİR
|
Ginseng karışımlı bitkisel kapsül (ilaç etkin maddesi / sildenafil)
|
Forever Romance
|
12.01
|
Emre Grup Kozmetik Gıda İnş.Tur.Teks.Taş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. /ANKARA
|
Bitkisel karışım set (ilaç etkin maddesi / sildenafil)
|
Gergedan Boynuzu
|
29112
|
Bal Sarayı Gıda İmalat Tarım Ürün.Paz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. /KOCAELİ
|
Epimedyumlu karışık bitki macunu (ilaç etkin maddesi / sildenafil)
|
Balsarayı
|
0001
|
Kırıntı Baharat Hayvansal Tarımsal Kozmetik Gıda Temizlik Mal. İnş. Elek. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. / KOCAELİ
|
Isırganlı ballı bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil)
|
Kırıntı
|
0001
|
Soylu İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL
|
Bitkisel gıda takviyesi
|
Titanic Kapsül
|
001
|
Elit Naturel Gıda Koz.San.Tic.Ltd.Şti. /MERSİN
|
Bitkisel karışımlı toz
|
Yonca Slim 7
|
01.12.12
|
Veysi Topuz Gıda Mad.İth.İhr.San.ve Tic.
|
Epimedyumlu bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil)
|
Themra
|
EPMD20130444020
|
Sofram Gıda San.Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL
|
Enerji yüklü çikolata (ilaç etkin maddesi / sildenafil)
|
Festal
|
010
|
Semi Eterik Yağ San ve Dış Tic. Ltd. Şti/MERSİN
|
Ginseng Karışımlı Bitkisel Kapsül (İlaç Etkin Maddesi /Sildenafil)
|
Gergedan Boynuzu
|
GR5001
Taklit ve tağşiş yaptıkları belirlenen 15 süt ürünleri firması ile 16 ürün, marka ve parti/seri numaraları şöyle:
|
Firma adı
|
Ürün adı
|
Marka
|
Parti/Seri no
|
Sütkon Gıda Tar. Ürün. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA
|
yağlı tulum peyniri (bitkisel yağ)
|
Demircizade
|
09/03/13
|
Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA
|
yağlı yöresel peynir (nişasta)
|
Dorak
|
31/03/13
|
Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA
|
yağlı yöresel peynir-bidon tulum peyniri (bitkisel yağ)
|
Dorak
|
260613A
|
Beydamla Gıda Boya Kim. Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA
|
eritme peyniri (bitkisel yağ)
|
Dr. Tullum
|
18, 16/04/2013, 197
|
Beydamla Gıda Boya Kim. Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA
|
eritme peyniri (bitkisel yağ)
|
Peynora
|
198
|
MND İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA
|
eritme peyniri (bitkisel yağ)
|
Arınur
|
1
|
Ak Gökseller Gıda Süt Mam. Tar. Ürün. Canlı Hayv. Oto Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti./KONYA
|
tam yağlı tulum peyniri (bitkisel yağ)
|
Pınarbaşı
|
03/10/12
|
Başyayla Süt Ürün. Gıda Tarım Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti./KARAMAN
|
tulum peyniri (bitkisel yağ)
|
El-Pa
|
07/02/14
|
YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR
|
taze kaşar peyniri (bitkisel yağ)
|
Sütana
|
04/10/12
|
YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. ġti./İZMİR
|
taze kaşar peyniri (bitkisel yağ)
|
Can
|
26/03/13
|
Ararlar Gıda Bes. Yem ve Zirai Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ
|
tereyağı (bitkisel yağ)
|
Arar
|
9
|
Azim Toptan Gıda Paketleme/KAYSERİ
|
tereyağı (bitkisel yağ)
|
Azimkar
|
10413
|
Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA
|
tereyağı (bitkisel yağ)
|
Balkaymak
|
4
|
Özkök Temel Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA
|
geleneksel tereyağı (bitkisel yağ)
|
Çamlıca
|
4072
|
Gürel Süt Mamulleri İml.İhr. San.Tic. Ltd. Şti./İZMİR
|
yarım yağlı tava yoğurt (bitkisel yağ ve jelatin)
|
Özgüreller
|
STT: 02/12/2012
|
Uzun Yaman Kantincilik Gıda Giy. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti/İZMİR
|
tava yoğurt (bitkisel yağ ve jelatin)
|
Sultan Süt
|
15/11/12
|
Sütsa Süt Mamülleri-Hakkı Yallıoğlu/ANTALYA
|
süzme yoğurt (bitkisel yağ)
|
Yallıoğlu
|
15/03/13
|
Doğansu Canlı Hayvan Süt Ürünleri Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./AĞRI
|
tam yağlı kaymaklı yoğurt (bitkisel yağ)
|
Kadircan
|
03/05/13
Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 6 bal ürünleri üretimi yapan firma, ürün adı, marka, son tüketim tarihi ile parti/seri numaraları şunlar:
|
Firma adı
|
Ürün adı
|
Marka ve Son tüketim Tarihi
|
Parti/Seri No
|
|
Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenimahalle/ANKARA
|
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Diastaz sayısı, HMF, Fruktoz+Glukoz)
|
Ahmet Tokgöz
|
Oca.14
|
|
Kayserilioğulları Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
|
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı)
|
Oskar
|
3
|
|
Korubal Organik Ürünler Gıda İmalat Nakliye İnş. Paz. Ltd.Şti. Yenimahalle/ANKARA
|
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı)
|
Koru Bal STT:24.12.2014
|
B01122
|
|
Bölükoğlu Arı ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Bergama/İZMİR
|
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı)
|
Bölükoğlu
|
6
|
|
Anadolu Eksper Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kazan /ANKARA
|
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı)
|
Tatzade
|
1106
|
Anaarı Gıda İnşaat Otomotiv Güvenlik Sistemleri Dış. Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir/İSTANBUL
|
Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı
|
Bal Dünyası
|
2012/18
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