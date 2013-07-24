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Sağlık

Bakanlık, 'sahte gıdacıları' açıkladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt ve et ürünleri ile gıda takviyesi ve bal üreten toplam 41 firmanın bazı parti ürünlerinde sahtecilik yapıldığının tespit edildiğini duyurdu

24 Temmuz 2013 21:24

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, süt ürünleri üretimi yapan 15 firmanın ürettiği 20 parti üründe, et ürünleri üretimi yapan 4 firmanın ürettiği 4 parti üründe, gıda takviyesi üreten 16 firmanın 19 parti ürününde, bal üreten 6 firmanın 7 parti ürününde taklit ve tağşiş yapıldığını tespit etti.

Laboratuvar sonucuyla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş takviye edici gıdaları üreten ve/veya satan 16 gıda işletmesi ve bu işletmelerin ürettiği 19 parti ürüne ait bilgiler şöyle:

 

Firma Adı

Ürün Adı

Marka

Parti/Seri No

 Profab Kimya Medikal ve Gıda Ltd.Şti. / ADANA 

Siberian Ginsengli Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) 

Pro DCX 

01.03.2012
01.10.2012

Yonca Baharat ve Gıda Mad.Tic. Hava DEMİRALAY/MERSİN  

Bitkisel Karışımlı Toz (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine) 

Yonca Slim7 

01.07.2012

Marmara Türk Bitkisel ve Organik Ürünler / İSTANBUL 

Epimedyumlu Karışık Bitkisel Kapsül (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil ) 

Marifet Aşk İksiri 

001.18.11 

HHS Bitkisel ve Sağlık Ürünleri Turizm İnş. Teks.Gıda San.Tic.A.Ş BURSA 

Dietary Supplement (İlaç Etkin Maddesi / Sibutramine) 

New FX 15 

W67321 

Pelit Bal Ürünleri / MERSİN 

Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun (İlaç Etkin Maddesi / Sildenafil) 

Şahımerdan 

05.2014

Nurs Lokman Hekim Bitkisel Ürünler Merkezi/Adana

Panax Ginsengli Bitkisel Karışım (İlaç Etkin Maddesi/Sildenafil)

Formula 21

01.12.2015

Helin Kör Yusuf Gıda İnş.Kozm.Teks.San. Tic.Ltd.Şti. /MERSİN

Epimedyumlu ginsengli bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil)

Heli-Jel

20112913020

İntima Gıda Med.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. /İZMİR

Ginseng karışımlı bitkisel kapsül (ilaç etkin maddesi / sildenafil)

Forever Romance

12.01

Emre Grup Kozmetik Gıda İnş.Tur.Teks.Taş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. /ANKARA

Bitkisel karışım set (ilaç etkin maddesi / sildenafil)

Gergedan Boynuzu

29112

Bal Sarayı Gıda İmalat Tarım Ürün.Paz. San. Ve Tic. Ltd.Şti. /KOCAELİ

Epimedyumlu karışık bitki macunu (ilaç etkin maddesi / sildenafil)

Balsarayı

0001

Kırıntı Baharat Hayvansal Tarımsal Kozmetik Gıda Temizlik Mal. İnş. Elek. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. / KOCAELİ

Isırganlı ballı bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil)

Kırıntı

0001

Soylu İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL

Bitkisel gıda takviyesi
(ilaç etkin maddesi / thiodimetil sildenafil)

Titanic Kapsül

001

Elit Naturel Gıda Koz.San.Tic.Ltd.Şti. /MERSİN

Bitkisel karışımlı toz
(İlaç etkin maddesi / sibutramine)

Yonca Slim 7

01.12.12

Veysi Topuz Gıda Mad.İth.İhr.San.ve Tic.
/MERSİN

Epimedyumlu bitkisel karışımlı macun (ilaç etkin maddesi / sildenafil)

Themra

EPMD20130444020
EPMD20121256020

Sofram Gıda San.Tic.Ltd.Şti. /İSTANBUL

Enerji yüklü çikolata (ilaç etkin maddesi / sildenafil)

Festal

010

Semi Eterik Yağ San ve Dış Tic. Ltd. Şti/MERSİN

Ginseng Karışımlı Bitkisel Kapsül (İlaç Etkin Maddesi /Sildenafil)
Bitkisel Karışımlı Bitkisel Kapsül (Bigman) (İlaç Etkin Maddesi/Sildenafil)

Gergedan Boynuzu

GR5001
GR10001

 

Taklit ve tağşiş yaptıkları belirlenen 15 süt ürünleri firması ile 16 ürün, marka ve parti/seri numaraları şöyle:

 

Firma adı

Ürün adı

Marka

Parti/Seri no

Sütkon Gıda Tar. Ürün. Day. Tük. Mal. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA

yağlı tulum peyniri (bitkisel yağ)

Demircizade

09/03/13

Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA

yağlı yöresel peynir (nişasta)

Dorak

31/03/13

Güldemce Gıda İnş. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA

yağlı yöresel peynir-bidon tulum peyniri (bitkisel yağ)

Dorak

260613A

Beydamla Gıda Boya Kim. Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA

eritme peyniri (bitkisel yağ)

Dr. Tullum

18, 16/04/2013, 197

Beydamla Gıda Boya Kim. Hayv. Oto. San. Tic. Ltd. Şti./KONYA

eritme peyniri (bitkisel yağ)

Peynora

198

MND İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA

eritme peyniri (bitkisel yağ)

Arınur

1

Ak Gökseller Gıda Süt Mam. Tar. Ürün. Canlı Hayv. Oto Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti./KONYA

tam yağlı tulum peyniri (bitkisel yağ)

Pınarbaşı

03/10/12

Başyayla Süt Ürün. Gıda Tarım Hayv. San ve Tic. Ltd. Şti./KARAMAN

tulum peyniri (bitkisel yağ)

El-Pa

07/02/14

YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti./İZMİR

taze kaşar peyniri (bitkisel yağ)

Sütana

04/10/12

YGS Süt ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. ġti./İZMİR

taze kaşar peyniri (bitkisel yağ)

Can

26/03/13

Ararlar Gıda Bes. Yem ve Zirai Ürün. San. Tic. Ltd. Şti./KAYSERİ

tereyağı (bitkisel yağ)

Arar

9

Azim Toptan Gıda Paketleme/KAYSERİ

tereyağı (bitkisel yağ)

Azimkar

10413

Emin Gıda İnş. Oto. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA

tereyağı (bitkisel yağ)

Balkaymak

4

Özkök Temel Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti./ANKARA

geleneksel tereyağı (bitkisel yağ)

Çamlıca

4072

Gürel Süt Mamulleri İml.İhr. San.Tic. Ltd. Şti./İZMİR

yarım yağlı tava yoğurt (bitkisel yağ ve jelatin)

Özgüreller

STT: 02/12/2012

Uzun Yaman Kantincilik Gıda Giy. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti/İZMİR

tava yoğurt (bitkisel yağ ve jelatin)

Sultan Süt

15/11/12

Sütsa Süt Mamülleri-Hakkı Yallıoğlu/ANTALYA

süzme yoğurt (bitkisel yağ)

Yallıoğlu

15/03/13

Doğansu Canlı Hayvan Süt Ürünleri Tarım İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti./AĞRI

tam yağlı kaymaklı yoğurt (bitkisel yağ)

Kadircan

03/05/13

 

Taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 6 bal ürünleri üretimi yapan firma, ürün adı, marka, son tüketim tarihi ile parti/seri numaraları şunlar: 

 

Firma adı

Ürün adı

Marka ve Son tüketim Tarihi

Parti/Seri No

 

Tokgöz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenimahalle/ANKARA 

Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Diastaz sayısı, HMF, Fruktoz+Glukoz) 

Ahmet Tokgöz
STT: 11.2014

Oca.14

 

Kayserilioğulları Gıda San. ve Tic. Ltd.Şti.
Mamak/ANKARA 

Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı) 

Oskar
STT: 06.2013 

3

 

Korubal Organik Ürünler Gıda İmalat Nakliye İnş. Paz. Ltd.Şti. Yenimahalle/ANKARA 

Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı, Prolin miktarı) 

Koru Bal STT:24.12.2014 

B01122 

 

Bölükoğlu Arı ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Bergama/İZMİR 

Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı) 

Bölükoğlu
STT: 29.02.2013 

6

 

Anadolu Eksper Gıda San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kazan /ANKARA 

Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı) 

Tatzade
STT: 11.2014 

1106

  

Anaarı Gıda İnşaat Otomotiv Güvenlik Sistemleri Dış. Tic. Paz. San. Ltd. Şti. Ataşehir/İSTANBUL 

Süzme Çiçek Balı (C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı
 Çiçek Balı
(C4 Şeker Oranı %, Balda protein ve ham bal delta C13 değerleri farkı) 

Bal Dünyası
STT: 01.03.2014
Bal Dünyası
STT: 01.12.2013

2012/18
2012/08

 

  

 

 

 

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